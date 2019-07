Nové Město na Moravě - Promenádní koncert dechové hudby z Humpolce v podání kapely Vysočinka připravuje na neděli 28. července novoměstská nemocnice společně s Českým rozhlasem Vysočina.

Na charitativním koncertu vystoupí dechovka Vysočinka z Humpolce. | Foto: archiv

Dechovka zahraje v nemocničním parku od 15 do 17 hodin a posluchačům nabídne to nejlepší z české a moravské dechové hudby. „Zazní jak písně lidové, tak i skladby autorské a orchestrální, ve kterých se jednotliví členové kapely představí jako sólisté. To vše ve stylovém oblečení se zábavným mluveným slovem,“ upřesnila manažerka komunikace Českého rozhlasu Vysočina Hana Marhanová.