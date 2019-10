Jedním ze zmíněných uměleckých děl uložených v areálu Horácké galerie je sousoší nazvané Vítězný únor, které bylo slavnostně odhaleno na žďárském náměstí Republiky v únoru roku 1983. „Autor sousoší Vlastimil Večeřa se s tímto dílem velice natrápil. Původně po něm chtěli sochu Gottwalda, on ale odmítl a rozhodl se zvěčnit civilní okamžik po vyhrané bitvě v únoru 1948,“ popsal začátek příběhu dnes zatracovaného uměleckého díla ředitel Horácké galerie Josef Chalupa.

Sochař Vlastimil Večeřa, rodák z Nového Veselí, vytvořil sousoší dvou milicionářů, z nichž jeden drží pušku se sklopenou hlavní a druhý svinutý prapor. Nejzajímavější na tomto uměleckém díle jsou odvrácené pohledy obou mužů.

„On tak dlouho řešil, kam se mají dívat, že to nakonec dopadlo, jak to dopadlo. Sousoší mělo stát na náměstí Republiky před radnicí a Večeřa řešil, jestli budou upírat pohled k lidovým masám nebo se budou dívat ke dveřím radnice. Takže když pak bylo sousoší slavnostně odhaleno, tak se pohledy ztvárněných mužů od náměstí odvracely směrem k radnici. A když šel někdo směrem od radnice, tak jej sochy přes rameno stále pozorovaly. Vypadalo to, jako by každým pohrdaly,“ řekl Josef Chalupa.

„Navíc pohled jednoho z mužů směřoval spíš než k radnici k nedalekému pohostinství, takže zanedlouho si lidé ze sousoší začali dělat legraci, že to jsou dva myslivci, kteří řeší, jestli jít do hospody nebo na radnici,“ usmál se nad představivostí žďárských obyvatel Josef Chalupa.

I samo slavnostní odhalení sousoší nepatřilo právě k těm nejšťastnějším událostem. V únoru 1983 totiž mrzlo až praštělo a při slavnostním aktu musela být samozřejmě přítomna i celá řada milicionářů. „Tehdy jsem se tam byl taky podívat, dva z nich dokonce omdleli a museli zasahovat zdravotníci,“ připomenul události spojené se sousoším, které muselo být posléze odinstalováno a je nyní uschováno na dvorku Horácké galerie, ředitel zmíněného kulturního zařízení.

Vítězný únor ovšem není jediné umělecké dílo, které našlo v Novém Městě na Moravě azyl. Společnost mu dělá například sousoší Sbratření od Karla Pokorného připomínající osvobození Rudou armádou na konci II. světové války.

„To je osud soch dělaných na zakázku. Sbratření k nám doputovalo z někdejší budovy parlamentu, teď tam sídlí muzeum. Výzdoba se tehdy rušila, musela se vystěhovat. Kromě tohoto monumentálního díla k nám odtamtud doputoval také reliéf od Miloše Axmana, ten je na dvorku galerie také. A ještě tam je další reliéf nazvaný Únor 1948 od Kalvody,“ vyjmenoval společenství dnes zatracovaných uměleckých děl Josef Chalupa. „A doputovala k nám i řada dalších věcí třeba Lenin a Gottwald, sochy, které dělaly parlamentní výzdobu,“ dodal.

Umění bylo posle jeho slov vždy poplatné době. „Následující generace se pak některá díla snaží „vymazat“. Já ale nejsem zastáncem likvidace pomníků, jsou to určité dokumenty doby. Paradoxně se teď například vracely některé pomníky v Praze, které prošly obdobnou likvidací při vzniku republiky,“ připomenul Josef Chalupa.