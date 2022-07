Kristian Kodet se stal v roce 2020 majitelem budovy luteránského gymnázia. Muzeum otevírá 28. července. „Srdečně zveme do našeho muzea. Do budoucna plánujeme otevřít také kavárnu a zpřístupnit zahradu, kde máme posezení. Věříme, že si tato místa lidé oblíbí stejně jako my," uvedla Jana Kodetová.