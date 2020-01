/FOTOGALERIE/ Muzeum nové generace, které najdou návštěvníci ve žďárském zámeckém areálu, přichází s příjemnou nabídkou. Až do konce ledna si mohou zájemci přijít prohlédnout tamní výstavu zaměřenou na historii zámku za snížené vstupné.

Muzeum nové generace. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

Zatímco běžná cena plného vstupného pro dospělé je sto šedesát korun a sníženého pro děti od šesti do osmnácti let, seniory nad pětašedesát a studenty do šestadvaceti let činí sto deset korun, od 14. až do ledna 31. ledna zaplatí všichni návštěvníci pouze padesátikorunu. Za tento malý obnos se mohou vydat po stopách geniálního stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla a seznámit se s taji barokního umění.