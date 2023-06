Tělem a duší divadla je bystřická rodačka Martina Podsedník Olivová, která se práci s dětmi věnuje už téměř tři desítky let. „Právě ona je hlavou i srdcem Divadla Beze Jména. Režisérem, scénáristou, dramaturgem, ale i kulisákem. Všechna představení s herci a hudebníky připraví, nastuduje a uvede,“ konstatuje ředitelka bystřické ZUŠky Milada Krásenská.

Divadlo pro mladé herce a živý orchestr vzniklo v roce 2008 jako dětský dramatický kroužek. Na prvotní autorské projekty, jako byly výchovné koncerty a výukové programy pro žáky základních škol, navázaly postupně nově zpracované hudební pohádky známé z televizních obrazovek. Od roku 2012 má Divadlo Beze Jména i část hudební, kterou je Orchestr Divadla Beze Jména.

„Martina je nejen mimořádná hudebnice a učitelka, ale také má nebývalou soudnost a vkus ve všem, do čeho se pustí. Ví, komu přiřadit role a jak vystihnout momenty ve scénáři, aby byly vtipné, dojemné či zkrátka milé. Musím přiznat, že z mého pohledu jsou tato dětská provedení mnohdy lepší než filmový originál. Vtipnější kvůli dětské přirozenosti či naivitě a dojemnější díky dětské upřímnosti. Jsou takovým pohlazením na duši,“ říká někdejší členka divadelního orchestru Anežka Šejnohová.

Na své působení na bystřických prknech, jež znamenají svět, vzpomínají bývalí dětští herci s láskou. „Já jsem začal s rolí Dědečka Hříbečka v celovečerní inscenaci pohádky Mrazík. Po nějaké době odstartovala moje královská éra, při které jsem v prakticky každé pohádce ztvárnil roli krále, což vyvrcholilo v roce 2015, kdy jsem dostal divadelního „Oscara“ za role králů. Moje velké poděkování patří Martině Podsedník Olivové za to, že rozvíjela můj talent a před dvěma lety mě důsledně připravila na talentové zkoušky na konzervatoř do Ostravy, kde teď studuji druhý ročník herectví. Zároveň s tím jsem dostal nabídku na hostování v Národním divadle moravskoslezském, kde momentálně hraji roli krále Ludvíka XVI. v inscenaci Marie Antoinetta. Beru to jako uzavření pomyslného kruhu mých královských rolí. Více než desetileté působení v Divadle Beze Jména mi dalo odvahu vystupovat před lidmi a pracovat se stresem,“ připomíná vlastní zkušenosti Daniel Hrůza, dnes student herectví ostravské konzervatoře.

Své patnácté narozeniny oslaví Divadlo Beze Jména jak jinak než divadelním představením. To se uskuteční v neděli 25. června od 18.00 hodin v Kulturním domě Bystřice nad Pernštejnem. „Jedná se o dramatizaci pohádkového příběhu Tajemství staré bambitky 2,“ zvou členové souboru.

