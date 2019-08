„Začneme jako obvykle ve 14 hodin přehlídkou historických automobilů a také jízdami autobusových veteránů Škoda 706 RTO a Karosa ŠL 11, o které je vždycky velký zájem,“ sdělil svratecký starosta. Zajímavostí je rovněž to, že Retroden původně vznikl jako doprovodná akce srazu autoveteránů, ale v průběhu let se role obrátily.

Od 15 hodin na pódiu vystoupí Jan Vančura z kapely Plavci a Irena Budweiserová. Komentovaná retro módní přehlídka s překvapením začne od půl páté odpoledne – modelky, respektive manekýny tentokrát „vynesou“ modely na téma čtyři roční období. „Součástí budou samozřejmě i různé bonusy a také ono překvapení, ale to bývá skutečně utajované až do posledního okamžiku,“ dodal s úsměvem František Mládek. Svratecký Retroden završí od 20. hodiny večerní čaj aneb tradiční diskotéka s hity 60. až 80. let minulého století.