„Myslím, že nakonec to bude slzavé údolí a budeme brečet úplně všichni. Ve hře se angažuje tak třetina lidí z Měřína,“ poznamenala za pořadatele ze spolku Rybníkáři a přátelé Tereza Motyčková.

Živý betlém Měřín

Uskuteční se 24. prosince v 10 a v 20.30 hodin na prostranství za kostelem svatého Jana Křtitele v Měříně. Vstupné je dobrovolné.

Ke konci tradiční vánoční divadelní hry se živou hudbou, která se v průběhu let rozrostla do nečekaných rozměrů, přispěl plynoucí čas. Původně velmi mladí aktéři dospěli do let, kdy už mají své rodiny a také řadu dalších povinností. „Mně osobně bude Živý betlém hodně chybět. Je ale samozřejmě pochopitelné, že dost lidí, kteří se ve hře dlouhá léta angažovali, si už také chce užít klasický rodinný Štědrý večer, což dosud nemohli,“ sdělila Tereza Motyčková.

Že by mělo divadlo, kde kromě zhruba sedmi desítek ochotnických herců mají své role i různá zvířata, pouze dočasnou pauzu, s tím se podle organizátorky příliš počítat nedá. „Možná někdy, ale rozhodně už ne v původní sestavě. Byli bychom rádi, kdyby se organizace akce někdo ujal, ale my už to nebudeme. Musela by nastoupit mladá generace a impuls by musel vzejít od nich. Aby to byli takoví nadšenci, jako jsme byli my, a představení se nekonalo třeba jenom rok nebo dva,“ řekla Tereza Motyčková.

Při závěrečném ročníku Živého betlému pořadatelé počítají s obzvlášť velkým náporem diváků, a to hlavně při dopoledním představení. „Máme trochu obavu, aby se tam všichni vešli, protože to prostranství se zvětšit nedá. Nechceme, aby byli diváci, kteří přijedou často i zdaleka, zklamaní, že nic neuvidí. Proto bychom chtěli požádat lidi, kteří se na představení chystají bez dětí, aby raději využili večerní termín. Tam obecně bývá méně diváků, protože rodiny s dětmi jsou v tu dobu už doma u stromečku. Večer se tak dají najít volná místa na tribunách i v předních řadách,“ doporučila organizátorka.

Měřínský Živý betlém také opakovaně získal cenu Kraje Vysočina Zlatá jeřabina (2009 a 2011) a v mnoha rodinách i ze širšího okolí se stala jeho návštěva vánoční tradicí. „Jezdíme tam pravidelně asi pět let s dětmi a pokaždé bylo zpracování trochu jiné. Je obdivuhodné, že něco takového dokázali zorganizovat a připravit v malém městečku. Škoda, že měřínský betlém končí, protože jak jednou něco zanikne, už se to těžko obnovuje. Navíc případní noví organizátoři by měli hodně vysoko nastavenou laťku,“ konstatovala Eva Fialová z Jihlavy.