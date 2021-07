Říkali, že jste jenom podvodník a Šarlatán, takhle o tom psali i v novinách. To je jen jedna z replik, která zazní v příběhu o doktorovi Janu Mikoláškovi. Právě Šarlatán bude jedním z hlavních taháků kin pod širým nebem. Místem, kde se bude promítat, bude i havlíčkobrodské kino Pod hvězdami. „Je to náročný film, ale naprosto skvěle zpracovaný a Ivan Trojan v něm přímo exceluje,“ upřesnil jednatel brodského kina Tomáš Hermann.

V kině Pod hvězdami už promítací sezónu zahájili. Podle posledních záměrů mají v plánu promítat minimálně po celou dobu prázdnin. „Fungovat budeme vždycky v režimu víkendů, s tím, že občas přihodíme páteční, či čtvrteční film. Lidi si můžou zajít na film za sto korun, cenu se snažíme držet, ale kvůli požadavkům distributora jsme jí třeba u Matek, dalšího našeho taháku, museli o trochu zvednout,“ dodal Hermann.

U dosavadních promítání ale nebyl tak velký zájem veřejnosti. „Naprosto klíčové je pro nás v téhle chvíli počasí. A bohužel lidi nechodí, i když třeba máme možnost to přesunout a promítat vevnitř. Což je škoda,“ rozesmutnil se Hermann.

Okříšské filmové léto

Matky budou jedním z klíčových filmů i pro Okříšské filmové léto. Od třicátého července do pátého srpna se v areálu tamějšího fotbalového klubu bude promítat série filmů. Především to budou české komedie. „Protože pořádáme už desátý ročník, myslíme, že svoje publikum známe. Náš divák se nechce u filmu trápit, chce odpočívat. A proto máme většinu českých komedií,“ řekl jeden z hlavních pořadatelů Petr Kolář.

Promítat budou kromě Matek a Šarlatána například romantickou komedii Bábovky, nebo poslední pokračování Bobule. „Jsme ale skeptičtí ohledně návštěvnosti. Náš pan promítač promítá i v Třebíči, a tam chodí hodně málo lidí. Věříme ale, že filmy, které jsme zvolili vidělo kvůli kovidu tak málo lidí, že k nám přijdou,“ zasnil se Kolář.

Pomáda a Pulp Fiction

Ve Žďáře nad Sázavou se diváci dočkají kultovní klasiky. V letním kině za domem kultury se totiž bude promítat Pomáda, a také Pulp Fiction. „Tohleto jsou filmy, které podle mého názoru na letní promítání stoprocentně patří. Byli jsme rádi, když je distributor nabídl,“ radoval se zástupce ředitelky kina Aleš Hrbek.

Návštěvníci tu nemusí platit vstupné, je čistě dobrovolné. „Nechtěli jsme to nějak řešit víc, zvlášť, když vždycky promítáme týden, a potom se vracíme zpátky do kamenného sálu,“ dodal Hrbek. I tady budou promítat Šarlatána. Podle Hrbka to je pandemií poškozený film, kterému se ještě nedostalo takového diváckého ocenění, jaké by si zasloužil.

Kde ještě mohou návštěvníci zajít do kina?

+ Žďár nad Sázavou - Zámecké letní kino

+ Letní kino Dukovany

+ Moravské Budějovice

Svá letní kina má například i Jihlava. Ve větším z nich, instalovaném do tamějšího amfiteátru se diváci mohli podívat na několikrát zmíněného Šarlatána, případně českou komedii Ženy v běhu. „Chodí nám sem ale o trochu méně lidí než loni. Letní kino si převzal pod patronát magistrát, zavedl testy při vstupu. Loni jsme měli mezi lockdowny i dvě stě padesát návštěvníků, teď je to pod stovku,“ smutnil vedoucí jihlavského kina Jiří Šamonil.

Poslední promítání je plánované na jedenáctého září. Mezitím návštěvníci mohou vidět například Bobuli, či oceňovaný film Vlastníci. „Já osobně bych ale nejvíce vyzdvihl Mamma Mia. Domnívám se, že to je film pro letní kino jako stvořený. A za těch padesát korun vstupného, které zde máme, rozhodně stojí,“ zamyslel se Šamonil.

V Pelhřimově na místní čeká kinematograf bratří Čadíků. V rámci Filmového léta se od dvacátého šestého do dvacátého osmého července bude na Masarykově náměstí promítat trojice filmů. Jedná se o dokument Meky, Havla a poslední pokračování Bobule, přičemž vstupné na ně je dobrovolné.