Nejistě to teď vypadá například s festivalem Zámostí, který by se měl v Třebíči uskutečnit 5. a 6. června. „Současná situace není dobrá, výhled na červen není dobrý a my na to musíme nějakým způsobem reagovat,“ řekl David Šťastný z realizačního týmu festivalu Zámostí s tím, že konkrétnější závěry v souvislosti s případným zrušením či přesunutím festivalu na jiný termín zatím nemůže zveřejnit.

Podívejte se jak to vypadalo na loňském ročníku

Vysočina Fest: Zatím čekáme

Na další vývoj situace čekají organizátoři jednoho z nejznámějších festivalů na Vysočině, na který se lidé sjíždí do Jihlavy. Řeč je o Vysočina Festu, který se koná pravidelně začátkem července. „Nikdo nevíme, co se bude dít zítra, natož za měsíc. Proto zatím čekáme, jak se to bude vyvíjet, a podle toho budeme jednat dál. Samozřejmě v týmu zvažujeme i nějakou krizovou strategii,“ sdělila mluvčí festivalu Zuzana Valová.

Dodala, že se nabízí i varianta Vysočina Fest posunout. „Slyšela jsem, že nějaké velké festivaly se posouvají na září, my ale ještě vyčkáváme na nějaký vývoj,“ poznamenala Zuzana Valová.

Bernard Fest posunout nejde

Podle mluvčího rodinného pivovaru Bernard Zdeňka Mikuláška by červnový multižánrový festival Bernard Fest posunout nešlo. „Máme nasmlouvané kapely a technika, která se používá, sahá až do milionů korun. Proto by se musel konkrétní ročník rovnou zrušit a plánovat další. A ani to teď nemůžu vyloučit. Musíme počítat i s touto variantou,“ přemítal Zdeněk Mikulášek.

Již 26. ročník humpoleckého festivalu je naplánovaný na 19. a 20. června.

Změny v organizaci nejspíš nastanou i u devatenáctého ročníku festivalu Hudba tisíců Mahler Jihlava 2020, který se koná v Jihlavě, Nové Říši na Jihlavsku a také v Kališti u Humpolce na Pelhřimovsku. „Připravujeme se na variantu přesunu termínu a případně redukce festivalu. Rozhodně víme, že pokud bude takováto situace v květnu, tak nemůžeme s festivalem začít,“ prozradil ředitel festivalu Jiří Štilec.

Sázavafest rušit nechtějí

Zatím na původní termín, tedy na 23. července, připravují festival ve Světlé nad Sázavou. „Přípravy Sázavafestu stále probíhají. Žádná omezení nebo rušení v tuto chvíli nejsou. Festival máme ke konci července a nepředpokládáme, že by se měl rušit,“ přemítal jeden z organizátorů Sázavafestu Jakub Čechánek.

I organizátoři světelského festivalu ale budou vědět víc nejdříve za týden nebo za čtrnáct dní. „Uvidíme, jestli vláda dá nějaké stanovisko, zda prodlouží karanténu a podle toho se zachováme. Mohli bychom festival posunout, tam je to pak ale o interpretech a kapelách, jestli by nám vyšly vstříc a jestli bychom se shodli na jiném termínu. Město by nám určitě vyšlo vstříc, co se týče využití prostor v zámeckém parku, takže by to pro nás zas tak velký problém nebyl a lidé, kteří mají lístky, by je pak využili například v září,“ zmínil Jakub Čechánek.

Poutníkfest nebude

Naopak organizátoři květnového pelhřimovského rockového festivalu letošní ročník Poutníkfestu řešit nemusí. Ten už se totiž neuskuteční. „Všechno má svůj konec, a tak i my, pořadatelé festivalu Poutníkfest, jsme se rozhodli pořádání tohoto festivalu ukončit. Prožili jsme s vámi krásných šestnáct ročníků, užili si spoustu kvalitní rockové muziky, mnoho vypitých Poutníků a pohodové atmosféry. Těšíme se, že se s vámi setkáme na jiných akcích v Pelhřimově nebo na dnech otevřených dveří v Pivovaru Poutník,“ rozloučili se se svými fanoušky na webových stránkách festivalu organizátoři již ukončeného Poutníkfestu.

I Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou mohou být ohrožené. „Zatím pracujeme tak, jako kdyby se festival konal normálně v termínu, ve kterém se konat má, tedy od 25. července do 1. srpna. Pokud o změnách týkajících se festivalu budeme nějak rozhodovat, tak asi v rámci výhledu několika týdnů. Zatím tedy vyčkáváme,“ informovala Zuzana Valová z Městského kulturního střediska v Náměšti nad Oslavou.