Právě ona byla jednou z prvních čtenářek další publikace z pera brněnské spisovatelky. „Už jsem knihu dočetla. A díky ní jsem se také dozvěděla, jak se seznámil můj tatínek s mojí maminkou. Věra Rudolfová v ní píše o novoměstské tanečním souboru. A tak mám písemně potvrzeno, že táta tam v devatenácti letech potkal mou mámu. Kdyby nebylo tohoto souboru, tak bych tady možná ani dnes nebyla,“ popsala jedno z tajemství, které se jí díky nové publikaci podařilo odhalit, Věra Staňková. A zároveň dodala, že doufá, že se všem čtenářům podaří nějaké menší či větší tajemství odhalit.

Kraj návratů i poznávání je v pořadí už sedmou knížkou s medailonky vysočinských osobností. Nad jejím vydáním ovšem dlouho visel otazník. „Když před třemi lety vyšel Kraj návratů a loučení, tak jsem schválně do názvu dala slovo loučení. Tím jsem chtěla naznačit, že se s touto problematikou loučím a žádná další knížka o osobnostech z Vysočiny nebude. Nikdo mi to tehdy nevěřil, rodina ani přátelé. A měli pravdu. Postupem doby jsem se znovu pustila do bádání a hledání dalších osobností,“ přiznala Věra Rudolfová.

Její rozhodnutí vydat sedmou publikaci ocenili nejen čtenáři. K poděkování se přidal i první muž novoměstské radnice. „Město jejího srdce je v kraji vděčnosti a v kraji lidí, kteří jsou v očekávání jejích dalších děl. Ještě jednou mockrát děkuji,“ nechal se slyšet Michal Šmarda, který byl kvůli zdravotní indispozici přítomný pouze prostřednictvím telefonu.

Nakonec došlo i na samotný křest. „Srdce knihaře pláče, dělám to velmi nerad,“ okomentoval polévání publikace šampaňským vydavatel Miroslav Klepáček. Slavnostního aktu se ale zhostil bravurně.

Do Nového Města na Moravě dorazili na křest nejen místní obyvatelé. Přijeli i potomci osobností, jejichž medailonky jsou v publikaci zvěčněny. „Zastupujeme tu Slávka Volavého, kterému se vždycky říkalo slovácký primáš z Vysočiny. Přestože ho od dětství zavál vítr do Strážnice, Vysočinu miloval a často na ni vzpomínal. Jakmile se dostal na hranice Vysočiny, byl z něj najednou zase kluk. Jsem ráda, že se v knížce objevil a jsem vděčná, že je tam ve spojení s Vysočinou,“ prohlásila dcera slováckého primáše Vítězslava Volavého Tatiana Pálenská ze Strážnice.