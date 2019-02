Jihlava - Unikátní výstavu mohou zhlédnout návštěvníci brány Matky Boží v Jihlavě. Kašpárci z celého světa jsou zde k vidění až do 10. září letošního roku. Jedinečnou prezentaci zapůjčilo Muzeum loutkařských kultur v Chrudimi.

Zajímavostí je, že si návštěvníci mohou s loutkami sami zahrát své divadelní představení ve speciálně upravené herně. Zájemci se mohou dostavit na výstavu vždy od pondělí do pátku od 8.30 hodin do 17 hodin. Od 12.00 do 12.30 je polední pauza.

O víkendech je potom brána Matky Božíi s kašpárky otevřena od 10 do 13 a od 14 do 18 hodin. Základní vstupné je 50 korun, na snížené vstupné mají nárok školáci, studenti, senioři, držitelé průkazky ZTP a ZTP/P. Ti zaplatí 40 korun. Předškoláci to mají za 30 korun a po rodině chtějí organizátoři 120 korun.