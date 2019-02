Jihlava - Známá hlasatelka a moderátorka Kamila Moučková se v pondělí vrátila do rodného kraje. S nadsázkou sobě vlastní promluvila i o o Prioru na Masarykově náměstí v Jihlavě.

Hlasatelka a moderátorka Kamila Moučková včera vystoupila v městské knihovně v Jihlavě. | Foto: Deník/ Libor Plíhal

Zdravím vás, milí Spolujihlaváci. Takto se v pondělí televizní a rozhlasová hlasatelka a moderátorka Kamila Moučková přivítala s lidmi, kteří zavítali na komponovaný pořad v městské knihovně v Jihlavě. Před pětaosmdesáti lety se totiž Moučková v Jihlavě narodila a nějaký čas žila jak v Jihlavě, tak i v nedaleké Polné.

Dnes jste se vrátila do svého rodného města, co na něj říkáte?

Hned jak jsem vystoupila z auta, musela jsem se zajít podívat na náměstí. Tady vedle pošty jsem se v devatenácti letech vdávala. A řeknu vám, že příště, až sem zas přijedu, tak si přivezu bombu a odstřelím tu socialistickou hrůzu. Lidé, co Prior postavili, jsou zločinci a potrestala bych je za to vězením. Nechápu, že za ta léta, co to tady straší, to někdo z vedení města nenechal zbourat.

Jak vzpomínáte na Jihlavu?

V Jihlavě jsem se narodila a prožila jsem tady velkou část dětství. Vychovávala mě hlavně babička, byla jsem na ni hodně citově vázaná. Pendlovala jsem mezi prarodiči a rodiči a odloučení od babičky jsem těžce prožívala. Za války ale tatínek emigroval do Anglie a maminku zavřeli do koncentračního tábora. Babi s dědou se o mě hrozně báli a raději mě schovali do Polné, kde měli chaloupku. Rané dospívání jsem prožívala v Polné, pak jsem se vrátila do Jihlavy.

Co se vám vybaví, když se řekne Polná?

Všechno. Nádherný barokní kostel, horní město, plovárna na Pekle. Já Polnou miluji,a když mám možnost, hrozně ráda se tam vracím, naposledy to bylo loni. Polnou jsem ukázala i svým dvěma dcerám a líbilo se jim tam. Vždycky když do Polné jedu, tak se zastavím na kopci nahoře nad Polnou a koukám na městečko, jak je nádherné.

A máte se tam za kým nebo kam vracet?

Vysočinu mám ráda a inklinuji k ní. Vždycky když mohu, objedu tady všechna svá oblíbená místa. Dům mých prarodičů naproti parku směrem ke hřbitovu v Polné stále stojí. Mám v Polné nějaké kamarády a kamarádky, se kterými jsme v kontaktu, říkáme si z recese spolek stoletých. Ale už je nás málo, postupně odcházíme.

Jak vzpomínáte na 21. srpen 1968, kdy jste otevřeně vystoupila proti sovětské okupaci?

Je to na dlouhé povídání, hodně už jsem toho o té době namluvila, a „můj" 21. srpen 1968 a moje stanovisko k sovětské okupaci je už všeobecně známé.

Co říkáte na státní vyznamenání, které jste nedávno obdržela?

Mohu říct, že jsem prožila bezesnou noc. Do poslední chvilky jsem nevěděla, jestli si pro něj na Hrad mám jít, protože nesouhlasím s celou řadou věcí, které prezident Zeman dělá a mám vůči němu veliké výhrady. V podstatě jsem po rozmluvě se svými dcerami usoudila, že to vyznamenání mám za celoživotní práci a on jej pouze předává. A protože je mi pětaosmdesát a na Hradě jen tak hned lepší prezident nebude, tak už to vypadá, že další vyznamenání bych mohla dostat až in memoriam.

To ale není první vyznamenání, které jste dostala.

Ano, jedno státní vyznamenání jsem už dostala na jaře 1968 od prezidenta Ludvíka Svobody. V roce 1977 jsem podepsala Chartu a stala se tak zločincem. Komunisté chartisty pronásledovali. Třeba je dovezli za Prahu a tam je zmlátili až do bezvědomí. Jediný protest, který jsem proti tomu mohla učinit, byl, že jsem sbalila státní vyznamenání za vynikající práci z roku 1968 a se sprostým dopisem adresovaným prezidentu Gustavu Husákovi jsem ho vrátila na Hrad.

Představte svůj nový pořad..

To je pořad, který není k pobavení, ale k zamyšlení. Richard Pachman hraje muziku a zpívá písně, které složil. Já recituji biblické texty, modlitby a další staré texty.

ZUZANA MUSILOVÁ