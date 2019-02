Jihlava – Pořád jen na kolena, na kolena, jé,jé, jé! Takhle písnička ze Šakalích let určitě patří k těm, které herec Horáckého divadla Jan Burda nyní slyší nejčastěji. Ve známém muzikálu, který má v sobotu večer premiéru na Velké scéně, mu totiž patří role Bejbyho, k němuž tato písnička patří stejně jako kytara a výrazné oblečení.

Svou novou roli Jan Burda bere jako velkou výzvu, jak se mu s ní podařilo popasovat, se můžete přesvědčit i vy.



Šakalí léta v nové jihlavské verzi slibují podívanou, kde nebude chybět propracovaná taneční choreografie ani rokenrolové songy v podání živé kapely. „Moc se těším, ale jsem i nervózní a zvědavý. Je to pro mě velká výzva, nemám žádné úlevy. Budu zpívat své písničky a zároveň u toho tancovat, což jsem ještě nikdy nedělal,“ popsal své dojmy z nacvičování muzikálu Jan Burda. Postava Bejbyho je mu velmi sympatická, podle svých slov se v ní našel.

„Je pravda, že já si odzpívám a odtancuji to svoje a zmizím ze scény. Hodně se mi líbí Samuel Barták v roli Kšandy. Tenhle páťák, který chodí do dramatického kroužku, je opravdu moc šikovný,“ pochválil svého kolegu z muzikálu Burda.



Samuel Barták se na jevišti střídá s Jakubem Klejzarem. V dalších rolích se představí například Svetlana Hruškociová, Lukáš Matěj, Jakub Škrdla, Lucie Sobotková a další.



JASNÉ POSELSTVÍ



Režie se ujal Pavel Šimák. Tento titul si vybral zejména proto, že je to „muzikál s poselstvím“. „Bytostně cítím, že na některé věci nesmíme nikdy zapomenout, a proto také zásadně nevěřím na tlustou čáru za minulostí,“ řekl k tomu Pavel Šimák. O choreografii se v Horáckém divadle postaral Pavel Strouhal a hudební nastudování s živou kapelou vzniklo pod vedením korepetitora Martina Veselého.



Autorem povídky Šakalí léta, která se objevila v knize Jak potopit Austrálii, je Petr Šabach. Neslavnější je filmové zpracování z devadesátých let s Martinem Dejdarem v roli Bejbyho a s písněmi Ivana Hlase.