Na letošní rok měla skupina The Shots naplánovanou řadu akcí. Kolik z nich bylo nadobro zrušeno?

Pět to bylo určitě, možná více, o některých jsme třeba ani ještě nevěděli, protože některé akce se domlouvají i na poslední chvíli. Museli jsme to zabalit ze dne na den, přestat se scházet a zkoušet… Určitě to letos bylo zvláštní.

Jaké pocity v kapele byly, když se plánované koncerty rušily jeden za druhým? Smutek, naštvání, nebo třeba pochopení?

Mísilo se tam všechno, hodně z nás ale situaci chápalo. Využili jsme nouzového stavu, cvičili jsme doma a nebo jsme si konečně odpočinuli – není jednoduché několikrát do měsíce vystupovat a ještě zkoušet. Někteří z nás to vzali jako vítanou „dovolenou“ (smích).

Vy sám jste zkoušel doma nebo to byla spíše dovolená?

My letos rekonstruujeme dům a tak jsem čas využil k této činnosti, pauza se mi, dalo by se říct, hodila. Moc jsem necvičil, celkově mám poslední dobou problém s časem na cvičení, právě kvůli zmiňované rekonstrukci.

Nekomplikoval rekonstrukci nouzový stav, během kterého byly zavřené obchody?

Ani ne, my jsme naštěstí měli nějaký materiál ještě doma a stavebniny se otevřely docela brzy. Vyšlo to akorát.

Byl jste s klukama z kapely v kontaktu přes internet nebo jste o sobě nějaký čas vůbec nevěděli?

Psali jsme si, ale méně. Když vláda povolila scházet se v menších skupinkách, tak jsme začali zase chodit zkoušet.

Využili jste pauzu k nacvičení nových písniček nebo k tomu chyběla motivace?

Je pravda, že motivace chyběla, jako by se všechno zastavilo a člověk nevěděl, co bude. Ale během posledního měsíce se nám povedlo nacvičit nějaké nové kousky.

Kolik měsíců jste se ani nedotkli hudebních nástrojů a měli jste někdy vůbec delší pauzu?

Dva a půl měsíce jsme vůbec nehráli, potom jsme se vrátili do zkušebny. Pauzu jsme asi delší ještě neměli. Snažíme se sice o prázdninách brát méně akcí, ale stejně na nějakých hrajeme.

Vládní nařízení se postupně uvolňovala, byla to velká euforie, když jste po delší době zase vystoupili na pódium?

Byli jsme moc rádi. Bylo to čerstvě po uvolnění, když se mohlo scházet sto lidí, hráli jsme na svatbě v Jihlavě.

Nyní už lidem hrát můžete. Je z pódia vidět, že by se návštěvníci chovali nějak jinak než loni nebo předloni? Snaží se třeba držet si od sebe odstup?

Mně přijde, že vůbec ne. Z mého pohledu se lidé rádi vrátili a na koncertech na veškeré problémy s koronavirem úplně zapomenou. A to je dobře.

Jste členem i žesťového kvartetu jihlavské ZUŠ. Ten také hraje?

Neměli jsme pořádně příležitost, ale když nás někdo osloví, rádi si zahrajeme.

Loni jste tedy měli více pozvánek na různé hraní?

Loni byl s The Shots dosud nejlepší rok. I kdyby letos nebyla koronavirová krize, asi bychom ho nepřekonali. Bylo to plno hraní a zajímavé akce. A s kvartetem si rádi zahrajeme, když se něco naskytne. Hrajeme na akcích magistrátu nebo divadla a většinou neodmítáme, když nás někdo osloví. Ale také toho bylo loni více.

Obecně se říká, že není dobrá doba pro kulturu – vnímáte nějaké změny, říkal třeba někdo, že by na The Shots šel, ale bojí se koronaviru?

To si ani nevybavuji. Přijde mi, že se kulturní akce během posledního měsíce hodně rychle vrátily k normálu. Když jsme někam jeli, bylo tam lidí hodně a byli nadšení, že mohli jít z domova na nějakou akci. Pobavit se spolu, zazpívat si s námi a zatancovat si.

Hoteliéři se nyní snaží dohnat ztrátu z letošního jara. Berete to vy, hudebníci, podobně – že musíte dohnat, co se dá?

Poslední měsíc se lidé hodně ozývají a vypadá to, že na podzim bychom mohli mít hodně hraní, trochu se nám to vrátí. Snažili jsme se i více zkoušet, měli jsme asi čtyři zkoušky během měsíce. Takže trochu ano, doháněli jsme, co jsme promeškali.

Takže podzim bude na kulturu bohatý?

Zatím to vypadá, že ano. Pokud se tedy něco nezmění v aktuální situaci ohledně koronaviru (rozhovor vznikal na začátku týdne, před rozhodnutím o návratu roušek - pozn. aut.).

Když se přesuneme trochu dále, máte už nyní domluvené nějaké plesy, nebo se organizátoři zatím bojí oslovit kapelu, když neví, jaká bude za půl roku situace?

Přijde mi, že se nebojí. Nemám v hlavě všechna hraní, ale vím, že se už někdo ozýval a myslím, že budeme hrát i na maturitním plese. Něco už ale je domluvené i na příští rok, máme tam i soukromé akce třeba i na příští prázdniny, možná i nějaký festiválek. Organizátoři nás oslovují a když to nevyjde, bude to jako letos.

Jste aktivní i v louckém chrámovém sboru. Plánujete, že se i letos sejdete a nacvičíte něco na Vánoce?

Určitě, s tím zatím počítám a moc se na to těším. Zkoušení na Velikonoce jsme museli po dvou nebo třech zkouškách zrušit, tak se těším, že si zase zazpíváme a doufám, že budou kostely o Vánocích otevřené.

Dovedete si představit, že byste zpívali venku? S rouškami to vevnitř třeba nepůjde…

Celkově zpěv s rouškami moc nejde (úsměv). Já myslím, že by to bylo reálné, kdybychom našli dobré místo před kostelem. Když by to šlo, určitě bych radši zpíval, než abychom to museli rušit.

Když se přesuneme z pódia do hlediště – chybí vám, že se nekonají velké festivaly a další akce, které byste chtěl navštívit v pozici posluchače?

Já osobně nemám moc rád obrovské festivaly, ale jedna akce mě hodně mrzí. Je to vystoupení rakouské skupiny Mnozil Brass v Obecním domě v Praze. Sedm „žesťařů“ dokáže udělat na pódiu obrovskou show, i když hrají jen na žesťové nástroje, což není úplně obvyklé. Koncert měl být letos v červnu, mysleli jsme, že bude na podzim, ale nakonec je přeložen až na příští rok v červnu. Naštěstí psali, že lístky platí i na příští rok.

Vedle hudby a zaměstnání máte spoustu dalších aktivit – omezoval vás v nich nějak koronavirus a s ním spojená opatření?

Asi tolik ne. S manželkou se rádi projdeme po přírodě, což bylo možné. Mohli jsme navštívit třeba Beskydy, dělám ještě skauting a ten byl úplně zrušen na dva měsíce. Bylo to zvláštní, jak padlo první nařízení, to nám připomnělo dobu před revolucí. Je to pochopitelné, ale bylo to zvláštní. Jinak rekonstruujeme dům, tak se snažím další aktivity omezovat, abychom měli zázemí. Pak můžu dělat více věcí okolo.

Zmínil jste skauting, jako vedoucí jste byl i na farním táboře. Jaké to bylo na táborech, bylo to jiné než dříve?

Zvláštní to bylo jedině v tom, že jsme měli nějaká nařízení, která se pak ale během července zmírnila. Samotný chod tábora byl jako každý rok.

Takže jste zdravotní stav dětí nijak více nesledovali?

Všichni byli v pohodě, užívali jsme si to a byli jsme rádi, že jsme mohli vyrazit. Vnímali jsme to tak, že jsme na tom lépe než zbytek civilizace. Byli jsme odděleni, hráli jsme hry, říkali si vtipy a chodili jsme jen do přírody. Možná byl letos trošku slabší program, ale ne o moc. My jsme si to užili.

Co byste závěrem vzkázal čtenářům?

Asi není potřeba se úplně bát, brát situaci s rozumem. Můžete někam vyrazit. Podpoříte umělce, kteří se snaží oživit každodenní život a povzbudit písničkami nebo jinou kulturou. Já i kolegové se budeme těšit, že přijdete a společně si užijeme koncerty.

Jakub Svoboda

- narodil se v roce 1998

- působí v kapelách The Shots, J’s band, žesťový kvartet TRP-TRB, dechový orchestr Tutti, Lučanka

- mezi jeho koníčky aktuálně patří zedničina, různé ruční práce, hra na trubku, kytaru a skauting

- oblíbeným hudebním žánrem je swing, rock’n’roll a klasická hudba