Posázaví – Počátkem příštího měsíce, konkrétně pak v úterý 4. března, uplyne rovných osmdesát let ode dne, kdy se mohli čtenáři začíst do nejstaršího románu Jaroslava Foglara Hoši od Bobří řeky.

Legendární jestřáb. Osobnost Jaroslava Foglara připomíná ve Sluneční zátoce žulový památník s bronzovou pamětní deskou. | Foto: Jiří Víšek

Ten je spojován se Sluneční zátokou na řece Sázavě pod Vilémovicemi nedaleko Ledče nad Sázavou.

Napoprvé to nebylo knižní vydání, toho se Hoši od Bobří řeky dočkali až v roce 1937. Na webu přátel Foglarova díla Foglarovec si lze přečíst informaci:

„V roce 1933 poslal Jaroslav Foglar rukopis románu do soutěže o nejlepší knihu pro mládež, vyhlášenou nakladatelstvím Melantrich. Nezískal sice žádnou cenu, ale dostal nabídku k otištění Hochů na pokračování v nedělní příloze Českého Slova Slovíčku. Román nebyl vydán celý, končil kapitolou Loučení se Sluneční zátokou."

Rukopis tedy vycházel na pokračování, a to každou neděli od 4. března do 14. října 1934 ve třiatřiceti pokračováních.

A jak byl děj románu vázán na Sluneční zátoku pod Vilémovicemi? Znalec Foglarova díla, autor knihy Jestřábí perutě, věnované foglarovkám, Václav Nosek – Windy v této knize píše.

„Ptáte se, která řeka je tou Bobří řekou? Všeobecně se uvádí, že je to Sázava – ale! Jeden z prvních Foglarových táborů v roce 1929 nesl název Tábor u Bobří řeky, a ten se konal – na potoce Mastník u Heřmaniček (nedaleko Sedlčan). Na stejném místě se konal i Tábor smůly o rok později, poté se však Foglar a jeho oddíl opět vrátili na Sázavu do blízkosti míst, kde tábořili již v letech 1925 až 1928. Místo nedaleko Stvořidel nazvali Sluneční zátoka, a tu známe z fotografií. Název Bobří řeka pak nadále používali pro Sázavu." Mimo stránky své knihy Václav Nosek dodává: „Název knihy je odvozen z tábora v roce 1929, který nazvala družina Bobrů – Tábor na Bobří řece – tou Bobří řekou ale nebyla Sázava, byl to potok Mastník u Heřmaniček. Přímo ve Sluneční zátoce tábořila Pražská dvojka poprvé až v roce 1931."

Ať je pravda o místě zrození tohoto románu podle Václava Noska, nebo ledečského fotografa a spisovatele Františka Plevy, který ve své knize Sázava milovaná pro změnu píše, že se Sluneční zátoka stala předlohou pro Foglarovu nejznámější knihu Hoši od Bobří řeky, bude žulový památník s bronzovou deskou, na které je také totem s bobrem na kraji Sluneční zátoky, navždy připomínat legendárního Jestřába. Významnou osobnost českého skautinku, autora mnoha dobrodružných románů pro mládež, z nichž tím prvním byli Hoši od Bobří řeky.

Jiří Víšek