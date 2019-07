Pravidelní diváci se na akci, kterou rok co rok organizují rokytenští dobrovolní hasiči, setkali se starými známými. A přibyly i některé nové tváře. Harmonikáři i heligonkáři ve svých vystoupeních zahráli - a mnozí z nich i zazpívali - tři písničky, někteří přidali i nějaký ten bonus navíc. „Já jsem nevynechal ani jediný ročník, na Rokytenké harmonice si vždycky rád zahraji,“ prohlásil Vladimír Zítka z Rozsoch.

„Já se do Rokytna pokaždé těším, že protáhnu nějakou ze svých harmonik. Mám jich doma už pětadvacet,“ přidal se další muzikant, David Kopáček ze Sezimova Ústí, který na Rokytenské harmonice vystupuje od jejího druhého ročníku.

Mnozí z vystupujících jsou samouci, o to bývá pak jejich výkon úctyhodnější. „Já jsem se na harmoniku i heligonku naučil sám. A jsem beznoťák, noty neumím,“ usmál se David Kopáček.

Více než dvě stovky diváků si tak vychutnaly různorodé skladby, ponejvíce lidové písničky, ale zazněla i vážná hudba. „My už jsme už na Rokytenské harmonice byli několikrát, pokaždé je to perfektní. Bývá tam skvělá atmosféra. Strašně se mi vždycky líbí vystoupení Davida Kopáčka. Na to, že je to samouk, hraje naprosto perfektně. Jeho vystoupení bývají bezkonkurenční. Ale musím říct, že i spousta dalších vystupujících se mi líbila. Stálo to opravdu zato,“ pochválil akci Milan Srnský z Nového Města na Moravě.