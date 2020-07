Některá z vystavených děl jsou prodejní. Ve výstavní síni je okolo šesti desítek obrazů. „je to moje první výstava, předtím jsem jen pár svých obrazů přidala k nějaké jiné výstavě,“ poznamenala Soňa Gregorová Zlevorová.

Výstava v Křižánkách je otevřená od pondělí až do neděle od 9 do 16 hodin a potrvá až do 9. srpna.