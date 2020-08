Video: Film o odboji na Vysočině bude mít tříměsíční předpremiéru

Skoro o tři měsíce dříve budou mít lidé možnost 21. srpna vidět dokument o odboji na Vysočině. „Přijde mi, že v televizi je skoro pořád Hitler a na naše zapojení v odboji se zapomíná. To jsme chtěli napravit. V předchozích filmech jsme už vyvraceli, že se Židé nezapojili do odporu a jen odcházeli do transportu. Důležité je, aby také mladí viděli, jak to bylo,“ přiblížil režisér Oliver Malina Morgenstern motivaci k natáčení.

Součástí dokumentu jsou i výpovědi Boženy Kopcové z Domamile na Třebíčsku, která odboji pomáhala a která 12. září oslaví sto let. | Video: Z dokumentu Bojovníci v odboji a ilegalitě

Součástí dokumentu jsou i výpovědi Boženy Kopcové z Domamile na Třebíčsku, která odboji pomáhala a která 12. září oslaví sto let. „Kopcová s manželem postupně za války ve své hájence ukryli dvacet odbojářů. Vařila jim a starala se o řadu z nich až do konce války. Neudala nikoho, i když za ní přišla tajná policie,“ popsala její osud předsedkyně osadního výboru Boňov a tamní rodačka Marie Kouřílková. Památky na Vysočině zažívají rekordní návštěvnost Přečíst článek › Zájemci film o druhé světové válce uvidí v den, kdy před padesáti dvěma lety roku 1968 vnikla do Československa vojska Varšavské smlouvy. „Boňovští byli souzeni, protože pomohli výsadkářům. Když se gestapo ptalo místního Michala Kratochvíla, proč výsadkáře neudal, řekl, že je Čech a nechce být zrádce. Vzniklo z toho heslo Jsem Čech a Čecha nikdy nezradím. Moto pak někdo napsal na jaroměřickou zámeckou zeď v roce 1968 při okupaci,“ vysvětlila paradox Kouřílková. Film Bojovníci v odboji a ilegalitě – Vzpomínky partyzánky uzavírá trilogii dokumentů o druhé světové válce. „Strávil jsem s tím sedm let života. Je to vyčerpávající, a navíc je náročné financování, proto jsem rád za podporu Ministerstva obrany, Vysočiny i Středočeského kraje. Chtěl bych si nyní odpočinout a věnovat odlehčenému tématu, a to Jaroslavu Seifertovi,“ prozradil režisér plány do budoucna. Jaroměřice se dočkají dřívějšího promítání, protože finančně podpořili vznik díla. Film uvidí 21. srpna v 18 hodn v hotelu Opera. Jiří Kašpárek

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu

Autor: Redakce