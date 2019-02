Třebíč – Do Národního domu v Třebíči přijede ve středu 16. května koncertovat známý zpěvák Vladimír Mišík s rockovou skupinou Etc. Koncert se uskuteční ve velkém sálu divadla od 19 hodin. Posledních několik desítek vstupenek za 250, respektive 260 korun, je k dostání v předprodeji.

Vladimír Mišík & ETC | Foto: facebook

„Zpěváka, kytaristu, skladatele a textaře Vladimíra Mišíka zná téměř každý. Je to zakládající člen skupin The Matadors, Blue Effect a také zakladatel rockové skupiny Etc., která ovlivňuje českou uměleckou scénu od 60. let minulého století,“ uvedla Jaroslava Burketová z Městského kulturního střediska v Třebíči.

Mnohé jeho písně, často složené na texty známých básníků, už téměř zlidověly. Jde o songy jako Stříhali dohola malého chlapečka, Variace na renesanční téma, která je známá podle prvního verše Láska je jako večernice, Proč ta růže uvadá nebo Obelisk. „Koncert legendy českého rocku s kapelou Etc. slibuje i po 40 letech společného koncertování jedinečný zážitek,“ dodala Burketová.



Vladimír Mišík vystoupí společně s Petrem Pokorným, Pavlem Skálou, Jiřím Veselým, Jiřím Zelenkou a Vladimírem Pavlíčkem.