Promítání filmů se u novoměstské veřejnosti setkalo s velkým ohlasem. Horácká galerie proto připravila další překvapení. V sobotu 7.září se v jejím podkroví konala beseda s představitelem filmového malého Bobše Jiřím Lukešem.

Když si ho filmaři vybrali pro roli venkovského chlapce, bylo mu sedm let a chodil do první třídy jedné pražské školy. „Od té doby uplynulo už hodně let, ale rád na natáčení v Radňovicích a ve Slavkovicích vzpomínám. Mojí filmovou maminkou byla Dana Medřická, která se ke mně laskavě chovala i po natáčení. Mého přísného tatínka hrál Radovan Lukavský. Ale ve skutečnosti to byl vlídný a milý člověk. Rád vzpomínám také na režiséra Jana Valáška, který měl s neposedným klukem, jakým jsem tehdy byl, neskutečnou trpělivost,“ zavzpomínal Jiří Lukeš.

Po roli Bobše přišly další role, nejvíce však Jiřího Lukeše proslavilo ztvárnění Mirka Dušína v televizním seriálu Záhada hlavolamu. Ten se poprvé vysílal v roce 1969, kdy mu bylo patnáct let. Pak ale jeho filmová kariéra skončila. Proč? „ Filmování není žádná zábava. Podle mě je to ustavičné čekání a čekání. Na dobré počasí, na vhodné světlo, na dobrý zvuk. Na záběr, který bude nejlépe odpovídat představám pana režiséra. To čekání mě nebavilo. Já jsem člověk spíše technického zaměření,“ vysvětlil Jiří Lukeš, který vystudoval SPŠ spojové techniky, a pak pracoval ve firmě Pragotron. Byl konstruktérem informačních zařízení na letištích a vlakových stanicích. Pak vystřídal ještě několik firem. Pracoval jako skladník, řidič i odborný referent. Nyní je v důchodu. „Jsem spokojený člověk. Konečně se mohu věnovat vnoučatům a zahrádce,“ svěřil se Jiří Lukeš.

Beseda se těšila velkému zájmu nejen novoměstských obyvatel. Přijeli i pamětníci natáčení filmu Malý Bobeš z Radňovic a Slavkovic. Jiří Lukeš se do těchto obcí zajel před besedou podívat. A jaký byl jeho dojem? „Místa, kde jsme v roce 1961 točili, už samozřejmě vypadají jinak. Ale Vysočina je pořád krásná,“ poznamenal Jiří Lukeš.

Autor: Věra Rudolfová