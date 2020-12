„Objevil se koronavirus, začala epidemická opatření, zákaz shromažďování a rušení všech akcí. Navíc perspektiva do budoucna pro sbor není dobrá a podmínky k dalšímu pokračování v práci nejsou příznivé,“ řekl Václav Marel.

* Pěvecký sbor Lípa založil 30. 11. 1869 Vojtěch Skýre.



* Václav Marek vedl sbor 36 let.



* Sbor byl smíšený.



* Sbor vystupoval na mnoha koncertech nejen v Kamenici nad Lipou a okolí, ale i na různých místech republiky.



*Sbor měl také družební styky s pěveckým sborem z města Kamenz v bývalém NDR a také zpíval ve městě Rohrbach v Horním Rakousku.



* Za svou dlouholetou bohatou činnost byl vyznamenán čestným uznáním I. stupně Unie českých pěveckých sborů České republiky.



* V roce 2019 oslavil 150. výročí od svého vzniku.

V posledních letech tvořilo sbor patnáct členů. „Je nás málo a je nám od šedesáti do osmdesáti let. Už jsme staří a samo sebou máme strach z koronaviru. Když byla zima, tak ženský říkaly, že nemůžou na zkoušku, protože je venku sníh. Vždyť to znáte, staří lidé se o sebe bojí. Už to nešlo udržet,“ přemítal sbormistr, který oslavil čtyřiaosmdesáté narozeniny.

Mladší osazenstvo se mu do sboru přivést nepodařilo. „V Kamenici je druhý pěvecký sbor Kamínek, který je starý šest let. Místo toho, aby nám pomohli a podpořili nás, tak si založili svůj sbor. Když by k nám ale někdo mladší přistoupil, tak by to sbor posílilo a mohli jsme ještě něco dělat,“ povzdychl si Marel s tím, že nic netrvá věčně.

Pěvecký sbor Lípa vedl Václav Marel šestatřicet let. „Do sboru jsem nastoupil společně se svou manželkou. Prvně jsem ve sboru zpíval a pak jsem ho doprovázel na klavír. Mrzí mě, že to skončilo. Vést sbor mě bavilo a drželo mě to,“ zavzpomínal sbormistr.

Proto by byl rád, aby sbor, který měl ve svém rozkvětu i padesát členů, v Kamenici nad Lipou nezanikl.

O to by se mohla postarat kamenická základní umělecká škola. „Ta myšlenka vznikla z naší strany už dřív, když se k ukončení sboru začalo schylovat. Základní umělecká škola, jako nositel nějaké kultury v Kamenici nad Lipou rozhodně nechce, aby tradice upadla. Je to samozřejmě o zvážení, jak by se dalo v rámci školy sbor převzít. Po určité dohodě s vedením města a se sbormistrem sboru Lípa určitě uděláme maximum proto, abychom štafetu nějakým způsobem převzali, a to v jakékoliv podobě,“ sdělil ředitel Základní umělecké školy Kamenice nad Lipou Martin Vaverka.

Kamenický sbor Lípa vystoupil naposledy v rámci oslav 150. výročí od svého vzniku. „Dlouholeté působení sboru bylo pro Kamenici přínosné. Byla to taková kulturní reprezentace města. Pěveckým sborem Lípa, který to dotáhl až na sto padesát let fungování, také prošlo poměrně dost lidí,“ zmínil starosta Kamenice nad Lipou Jaromír Pařík.