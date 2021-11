„Diváci do kina mohli když se nechali před vstupem otestovat. Nesetkali jsme se s tím, že by někdo kvůli testům odešel přímo z kina, ale návštěvnost klesá,“ poznamenal. Teď když budou do kina smět lidé jen očkovaní obává se Štefáček, že návštěvnost bude ještě horší.

Malou návštěvnost má také kino Panorama v Lukách nad Jihlavou, kde s dobou covidovou a restrikcemi počet diváků klesá. „S dobou před covidem se návštěvnost našeho kina nedá srovnat, už ani nevím, kdy to bylo je to tak dávno,“ povzdechl si Milan Dufek z kina ve Velkém Meziříčí. Jak dodal, návštěvníci, kteří zůstali kinu věrní chodí dál i přes hygienická omezení. „Občas jsme se sice s někým dohadovali, jestli může dovnitř, ale diváci ještě zatím chodí,“ dodal.

Co rozhoduje u diváka aby šel do kina. Na to odpověděl například Milan Prchal z Havlíčkova Brodu. „Já se přiznám, že jsem do kina chodit přestal. Vstupné je drahé, doma šetříme. Zatím jsem neobjevil film, kvůli kterému bych do kina šel i s těmi dnešními podivnými hygienickými podmínkami,“ konstatoval. Někdy jen pět diváků se sejde v kině v Počátkách na Pelhřimovsku. Samozřejmě záleží na tom, co promítáme, ale obecně návštěvnost hodně klesla,“ popsala situaci za provozovatele Hana Koronczi. V době, kdy se mohli diváci před promítáním otestovat, přišlo na některý film padesát lidí. „Na film Karel jich bylo sto, ale co to udělá s návštěvností, když smíme pustit dovnitř jen očkované netuším,“ dodala.