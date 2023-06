/FOTO/ Dvanáct fotografií Richarda Boudy z cyklu Charita v symbolech je k vidění v obrazárně Zámku Žďár nad Sázavou.

Jistota. Jedna z dvanácti fotografií Richarda Boudy (na snímku) z cyklu Charita v symbolech. | Foto: Jiří Marek

Richard Bouda je brněnský fotograf a cestovatel. Dokumentoval mimo jiné život v jednom z největších slumů světa v Keňské Nairobi, či příběhy unesených kurdských žen v severním Iráku. Fotografoval také válku na Ukrajině.

Výstava se koná při příležitosti třiceti let Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Příchozí si mohou snímky prohlížet sedm dní v týdnu vždy od 9 do 18 hodin, a to až do 17. července 2023.