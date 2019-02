Jihlava - Česká herečka a zpěvačka Bára Hrzánová se minulý týden po roce vrátila do Jihlavy s představením Hrdý Budžes, které má na kontě více jak sedm set repríz. Za její herecký výkon jí diváci poděkovali nekončícím potleskem ve stoje.

Herečka a zpěvačka Bára Hrzánová přijela do jihlavského kulturního domu společně s kolegy zahrát jedno z nejúspěšnějších českých představení Hrdý Budžes. | Foto: Deník / Kucej Tomáš

Po roce jste se vrátila na prkna kulturního domu v Jihlavě. Co říkáte na publikum?

Já mám obrovskou radost, protože dnešní představení bylo rozzářené, proteplené a hrálo se mi krásně. Musím říct, že se publikum předvedlo v nejlepší formě.



Dokážete diváky porovnat s minulým rokem?

Oni už loni tady byli výborní lidé. Akorát že po tom roce člověk tápe, jak to tady vlastně probíhalo. Ale při prvních krocích na jeviště mi bylo jasné, že mi tam bude dobře.



Změnilo se něco ve vaší „budžesovské“ rodině?

Narodilo se další díte našemu kolegovi Liborovi, který zachraňuje plodnost v České republice. (smích) Narodilo se mu čtvrté dítě, holčička Josefínka, takže to je taková novinka v naší budžesovské rodině.



Já se obávám, že nepřijedu. Ne, že bych nechtěla, ale kolegyně Jana Boušková má vážně zlomenou nohu a myslím si, že nastoupí až od září. Mám tedy téměř jistotu, že představení bude přeloženo na jiný termín.DIOD neznám, tam jsem ještě nikdy nehrála, ale kolegyně Vlčková tam hrála se svým Divadlem Láryfáry pohádky a moc si to pochvalovala. Takže se těším.My jsme v loni s mým manželem Radkem Holubem nazkoušeli v Divadle Kalich novou francouzskou komedii, která se jmenuje Začínáme končit v režii Lídy Engelové a jezdíme s ní po celé republice. Už máme asi sedmdesát repríz, protože to hrajeme hodně, takže čísla naskakují. To je asi poslední novinka, která byla u nás doma.Plánuji, už mám rozzkoušeno. Dáša Pecková si mě přizvala ke spolupráci. Dáša založila ve své rodné Chrudimi festival Pecka a ten se bude odehrávat na přelomu srpna a září. Vymyslela si projekt Dvě Carmen, protože kdysi dávno, když v Národním divadle zkoušela a hrála Carmen, tak já v té samé době jsem hrála v Divadle v Řeznické Carmen také. Z toho vyšla Dáša, že by bylo pěkné, kdybychom se sešly jako dvě Carmen na jednom jevišti. Teď máme chvilku pauzu a koncem května opět začínáme zkoušet. Premiéra bude 3. a 4. září v Chrudimi a jsem si téměř jistá, že se to bude dál hrát.Ne, nezměnila. Nepřišlo nic tak zajímavého, co by mě přinutilo opustit jeviště a hrát do skla. Nic tak úžasného mi nikdo nenabídl.Stejně, jako každým rokem, mám plány být se svojí rodinou na chalupě v západních Čechách s občasnými výjezdy s kapelou na festivaly. Letos opět budeme hrát v Telči a další festivaly jsou na našich facebookových stránkách Bára Hrzánová a Condurango.

Narodila se 22. dubna 1964 v Českých Budějovicích. Herečka a zpěvačka pochází z herecké rodiny, její otec byl velmi známý herec Jiří Hrzán. Po studiích na DAMU nastoupila do angažmá do Národního divadla a z něj v roce 1993 přestoupila do Divadla Na zábradlí. Nyní je bez stálého angažmá. Diváci jí můžou vidět v Divadle Viola, Divadle Kalich, v příbramském Divadle A. Dvořáka a na koncertech s hudební skupinou Condurango. Roku 2003 dostala za roli Helenky Součkové v inscenaci Ireny Douskové Hrdý Budžes Cenu Thálie. S manželem Radkem Holubem má syna Antonína.