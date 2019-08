„Pokud jste nafotili zajímavé snímky nebo fotily vaše děti či vnoučata, pak se o radost z fotografií podělte s ostatními prostřednictvím soutěžní galerie na webu www.fotosoutez-bystricko.cz. Soutěž probíhá do 30. září, stačí nahrát snímky do on-line soutěžní galerie,“ vzkazuje případným soutěžícím za organizátory Milada Krásenská.

Mottem celostátního tématu na letošní rok jsou barvy, světla a stíny. Regionální téma se tentokrát bude řídit heslem po Bystřicku s humorem. Juniorské téma, v němž se utkají mladí fotografové do patnácti let, zní: koho nebo co nemám rád(a).

„Vyhlášení výsledků a vernisáž finálových snímků proběhne na Dni s fotografií 23. listopadu za účasti porotců, partnerů akce a především soutěžících,“ informovala Milada Krásenská.

Vítězové fotografické soutěže se mohou těšit i na zajímavé ceny. Čeká je mimo jiné finanční výhra v hodnotě šesti tisíc korun, a také zajímavé věcné dary. „Udělena bude cena odborné poroty, připraveny máme i ceny pro všechny zúčastněné juniory, cenu veřejnosti i cenu bystřického starosty,“ sdělila Milada Krásenská.