Ten loni na podzim 24. září kolem osmé hodiny večer ve vysoké rychlosti nezvládl u Kuřimského Jestřabí na Brněnsku pravotočivou zatáčku. Přejel do protisměru, následně narazil do stromu. Při nehodě zemřel jeho spolujezdec. Daniel H. byl obviněn z přečinu usmrcení z nedbalosti.

Kauzou se zabýval Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou, do jehož působnosti událost vzhledem k soudnímu uspořádání spadá.

„Obžalovaný přiznal vinu a byl odsouzen k podmíněnému trestu a zákazu řízení,“ informovala mluvčí žďárského soudu Markéta Smejkalová.

Soud Danielu H. konkrétně uložil tříletý trest podmíněně odložený na zkušební dobu čtyř let. Zákaz řízení dostal na pět let. Rozsudek je pravomocný.

„Řidič patrně nepřizpůsobil rychlost dopravně-technickému stavu vozovky a v pravotočivé zatáčce vjel do protisměru. Auto narazilo bokem do vzrostlého stromu a následně skončilo pod srázem v korytě potoka,“ popsal tehdy nehodu policejní mluvčí Petr Vala. Spolujezdec zemřel na místě vlivem polytraumatu, tedy na poranění neslučitelná se životem. Zranění utrpěl i řidič, kterého do nemocnice transportoval vrtulník.

Přestože soud konstatoval, že ze strany Daniela H. šlo o naprosté selhání, které navždy změnilo život příbuzných oběti, rozhodl se ještě vzhledem k polehčujícím okolnostem sáhnout k výchovnému podmíněnému trestu. Obžalovaný byl dosud bezúhonný, v kartě řidiče měl záznam za bagatelní přestupek, svého činu litoval a přiznal vinu.

