„Je to můj parťák a domácí mazlíček. Určitě ho budu chtít zpátky. Očekával bych, že profesionální psí útulek se dokáže o takového psa postarat. Ten pes nikdy nebyl veden k agresivitě vůči člověku. Nevím, co se v tom útulku stalo,“ řekl majitel psa. O zvíře se stará asi tři roky.

Provozovatelka útulku Hana Janáčková Deníku řekla, že pes nepobíhal volně po areálu, ale byl zavřený v kanceláři. Její syn dodal, že o psovi neměli žádné informace, ani o jeho agresivitě.

Podle majitele nebyl pes nijak nebezpečný, ale v určitém momentu se to mohlo změnit. „Nevím, proč ho měli v kanceláři. Očekával bych, že když o zvířeti nemají žádné informace, tak ho z bezpečnostních důvodů raději nechají zavřeného v kotci. Když pak do kanceláře někdo vešel, mohlo to psa z nějakého důvodu překvapit. Mohl v tu chvíli bránit své území,“ míní majitel psa.

Majitele v pondělí kontrolovali strážníci a zjistili, že je v podnapilém stavu. Situaci vyhodnotili tak, že zřejmě není schopen se o svého psa postarat a zabezpečit ho.

„Majitel psa se uvedl do podnapilého stavu a byl policisty převezen k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici do Jihlavy,“ informovala policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

„Můj pohled je takový, že jsem byl schopen psa udržet na vodítku a předat jim ho z ruky do ruky. Na tu záchytku mne nemuseli vozit, ani mi brát psa,“ tvrdí muž.

Provozovatelka psího útulku Janáčková se odmítla k události vyjádřit. Na sociální síti napsala toto oficiální prohlášení: „K situaci s incidentem v našem útulku, chci oznámit všem, kteří šíří nepravdivé informace, byly předány právníkovi a veškeré osoby s tím spojené bude kontaktovat. Po skončení vyšetřování podám oficiální prohlášení médiím.“

Mluvčí radnice ve Žďáru nad Sázavou Blanka Sobolová Deníku řekla, že s útulkem mají pouze smlouvu na umístění zachycených psů. S provozem jinak nemají nic společného. „Jde asi o čtyři zvířata ročně, jinak se podaří jejich majitele většinou najít,“ dodala Sobolová.

Napadená žena utrpěla v úterý velmi vážná zranění. Podle čtvrtečního vyjádření mluvčí brněnské nemocnice leží na speciálním oddělení v kritickém stavu. Podle informací od rodiny museli lékaři ženě amputovat nohu.

