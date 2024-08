Soudce byl odsouzen za to, že bývalou přítelkyni obvinil z toho, že násilím vtrhla do jeho domu. Žena se podle tvrzení soudce měla v říjnu 2017 křikem a ranami do dveří dožadovat vstupu do domu soudce. Měla vyrazit dveře a v domě bez souhlasu vlastníka setrvat.

Švaňhal měl na tehdejší přítelkyni podat trestní oznámení až poté, co se dozvěděl, že ona na něj podala trestní oznámení pro několik trestných činů včetně nebezpečného vyhrožování a vydírání. Švaňhalovo oznámení policie prověřila s tím, že to nebyla pravda, a obvinila ho z křivého obvinění. Nepravdivými tvrzeními navíc mohl soudce přítelkyni poškodit v probíhajícím opatrovnickém řízení, týkající se jejich syna.

Třebíčský soud původně Švaňhala odsoudil takzvaně od stolu trestním příkazem. Tehdy dostal peněžitý trest třicet tisíc korun. Švaňhal s tím nesouhlasil. Soud nakonec musel nařídit veřejné hlavní líčení. Výsledek zněl opět vinen s tím rozdílem, že si odnesl přísnější trest.

„Obžalovaný byl uznán vinným a odsouzen k peněžitému trestu šedesát tisíc korun. Také je povinen poškozené zaplatit odškodné třicet tisíc korun,“ informovala Valášková.

Soudce Švaňhal také čelil trestnímu stíhání z domácího násilí. Důsledkem toho bylo, že přišel o práci soudce. Letos ale talár znovu navlékl, protože Nejvyšší soud nakonec řekl, že nešlo o trestný čin.

„Od 1. února nastoupil na občanskoprávní úsek,“ sdělil před časem současný předseda žďárského soudu soudu Aleš Landsman portálu Česká justice. Kauza údajného domácího násilí nakonec skončila na přestupkové komisi. S jakým výsledkem, není známo.