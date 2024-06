Rodině z Německa pokutu udělil za nezaplacený dálniční poplatek. Stalo se to před dvěma lety v červenci na 160. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Manželé se tehdy i se svými čtyřmi dětmi vraceli z dovolené. „Je škoda, že se něco takového ještě v Evropě děje. Je mi líto, že to muselo dojít tak daleko a policista přišel o svou kariéru, ale je potřeba říkat pravdu. Na policisty by mělo být spolehnutí,“ řekl u soudu prostřednictvím tlumočnice občan Německa a dodal: „Moje děti už nechtějí jezdit přes tuto zemi a já to vidím stejně.“ Obdobně se vyjádřila před soudem i jeho žena.

Policista čelí obžalobě ze zneužití pravomoci, za což mu hrozí až pět let vězení. „Cítím se nevinen. Nikdy jsem nepřijal žádný úplatek ani žádné zvýhodnění. Proto nedokážu pochopit tvrzení poškozeného. Je to ohavné a lživé tvrzení,“ řekl soudu Vejmelka.

Padesát euro do pasu

Vše se odehrálo tak, že dvoučlenná policejní hlídka, jejímž členem Vejmelka byl, zastavila vozidlo s rodinou vracející se z dovolené. Z policejního auta vystoupil pouze Vejmelka, který seděl na místě spolujezdce. Když řidiči oznámil, že dostane pokutu 250 euro za nezaplacený dálniční poplatek, dostalo se mu od řidiče odpovědi, že tolik peněz nemá.

„Chtěl jsem pokutu zaplatit platební kartou, ale policista mi řekl, že to nejde a musím zaplatit v hotovosti. Zeptal se mne, kolik mám u sebe peněz, odpověděl jsem, že pouze padesát euro. Na to mi policista řekl, ať tuto sumu dám do pasu a přinesu mu to do auta, což jsem udělal,“ vypověděl cizinec.

Jenže když hlídka odjela, cizinec si uvědomil, že tu něco nehraje. Rozhodl se zavolat na policii a říci, co se stalo. „Nějaká žena nám do telefonu řekla, ať počkáme na místě, že k nám ty policisty pošle. Pochopil jsem to tak, že nám ty peníze asi vrátí. Ale dlouho nikdo nejel. Nakonec jsme se rozhodli zajet na nejbližší policejní služebnu a tam jsem jim všechno řekl,“ vysvětlil cizinec.

Posunutá kamera

Soud nechal přehrát kamerové záznamy z policejního auta. Jenže správně nastavená kamera byla pouze ta zadní. Z ní bylo patrné, že k zastavenému autu přišel pouze Vejmelka, přestože podle předpisů by měli z bezpečnostních důvodů vystoupit oba policisté. Přední kamera byla nakloněna tak, že na ní nebylo nic vidět, pouze obloha.

„Já neovlivním, jak je kamera nastavena. Zapíná se automaticky při nastartování vozidla,“ argumentoval Vejmelka. Obžaloba se ale domnívá, že kamera byla nakloněna úmyslně.

Podivil se nad tím i soud, který policistu podrobně vyslýchal mimo jiné i k tomu, co všechno musí hlídka před službou v autě zkontrolovat, a jaký je postup při zastavení vozidla kvůli přestupku. Z tohoto pohledu nešlo o standardní kontrolu.

Obžaloba má k dispozici i další důkazy. Například jde o záznamy hovorů mezi policisty. Co je jejich obsahem, není zatím známo. Soud teprve zváží jejich případné přehrání. Na otázku, zda obžaloba podezřívá policistu z více skutků, žalobce Jan Fichtner odpověděl: „Podezření je jedna věc, ale prokázat lze zatím pouze tento jeden skutek.“

Jan Vejmelka už u policie nepracuje. Podle jeho vyjádření ho nyní živí autodoprava. K policii nastoupil v roce 2009. Přidělen byl na dálniční oddělení v Praze. Asi po deseti letech byl přeložen do Domašova. Bylo to poté, co s ním bylo vedeno kázeňské řízení kvůli špatně vyřešené hromadné dopravní nehodě. Celou vinu za nehodu tehdy svedl na jednoho řidiče, přestože viníků bylo vícero. Za to mu byl na tři měsíce snížen plat.

Kdy padne rozsudek v aktuálním případu, není zatím jasné. Hlavní líčení soud odročil na červenec za účelem dalšího dokazování.