Bylo to 30. prosince 2022 kolem poledne. „Obžalovaný se dívky zeptal, jestli zná cestu do konkrétního města. Když mu dívka odpověděla, že jede do stejného města, nabídl jí svezení. Během cesty pak obžalovaný sjel na lesní cestu. Dívce řekl, že se potřebuje vymočit,“ stojí v rozsudku, který má Deník k dispozici.

Poté, co obžalovaný sjel na lesní cestu, nabraly okolnosti rychlý spád. Muž předstíral, že auto nejde nastartovat. Dívce namluvil, že to může být vypadnutým věšákem na oděv v zadní části auta, a požádal dívku, ať si tam přesedne, a věšák podrží. Muž auto nastartoval, ale současně si přesedl k dívce. Ta zřejmě tušila, že něco není v pořádku, a začala vzlykat. Muž nekompromisně chytil dívku za obě nohy u kotníků a prudce s nimi škubl tak, aby si dívka musela lehnout na sedačku. Dívka se bránila kopáním nohou. Pak jí muž řekl, ať si sundá sluchátka, protože mu vadí. Dívka se znovu bránila, ale muž jí vyhrožoval, že ji uhodí a bude to ještě horší. Dívka poslechla a sluchátka sundala. Mezitím plakala a snažila se násilníka odradit i tím, že si vymyslela, že je těhotná. To ale bylo muži jedno. Dívku dál osahával, snažil se jí sundat oděv, a říkal jí, ať je hodná holčička. Dívku osahával na prsou a rozepínal si kalhoty. Po dívce chtěl, aby mu ukázala intimní místa. Po dalších pokusech pak toho násilník sám zanechal a dívku vysadil v blíže nespecifikované obci.

Když kriminalisté násilníka dopadli, zjistili, že jde o několikanásobně trestaného recidivistu a sexuálního sadistu, který byl v minulosti odsouzen za znásilnění, za což dostal sedm a půl roku. Muž se léčil ambulantně, ale nebylo to nic platné.

„Dosavadní ambulantní léčba neměla na obžalovaného takový vliv, aby byl schopen do jisté míry své chování změnit a riziko recidivy sexuálních deliktů u něj stále přetrvává. Obžalovaný navíc sám připustil, že se mu zatím nepodařilo vytvořit alespoň základní náhled,“ stojí v rozsudku.

Muž se u soudu ke znásilnění dívky přiznal. Znalci u něj diagnostikovali sexuální sadismus s konstatováním, že jeho pobyt na svobodě je pro společnost nebezpečný. Proto mu soud nařídil ústavní sexuologickou léčbu.

Za znásilnění šestnáctileté dívky, která se považuje stále za dítě, a i osahávání na prsou je forma dokonaného znásilnění, poslal soud muže do vězení na tři roky. Rozsudek v těchto dnech potvrdil i Krajský soud v Brně.

Z rozsudku je patrné, že muž své jednání probíral s lékařem i soudním znalcem. Společně dospěli k závěru, že se k protiprávnímu jednání uchyluje zřejmě proto, že potřebuje mít kontrolu nad tím, co se děje kolem něj, že ho musí někdo poslouchat. Když ji nemá, tak se ji snaží dodat právě podobným jednáním.

Muž řekl, že si je vědom toho, co udělal, a že je rád, že to dokázal zastavit a nedotáhl to až do konce tak, jako v minulých případech. Celá věc je prý pro něj obrovským ponaučením, lituje toho, co se stalo, nejen kvůli nezletilé poškozené, ale i kvůli ostatním. Stalo se mu, že ho zastavila slečna u cesty, že potřebuje svézt, on ji ale odmítl. Podle svých slov se těmto situacím se vyhýbá. Omamné a psychotropní látky neužívá.

Dívce ze Žďárska soud přiřkl náhradu škody šedesát tisíc korun, s čímž odsouzený souhlasil.