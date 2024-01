Do Havlíčkova Brodu zásilku dovezla loni na konci května Ukrajinka Ruslana Kubulei. Devětačtyřicetiletá žena po vzájemné domluvě se svými komplici Jaroslavem Kašíkem a Žanetou Novotnou větší množství tvrdé drogy vložila do schránky 28. května odpoledne. Klíč od ní pak předala Kašíkovi na nedalekém vlakovém nádraží. Muž drogu ze schránky obratem vyzvedl, a Ruslaně Kubulei za to Kašík s Novotnou předali šedesát tisíc korun. Trojice ale neměla tušení, že je celou dobu sleduje policie. Kauzou se tento týden zabýval Okresní soud v Jihlavě. Všem třem hrozilo za obchodování s drogami až deset let vězení.