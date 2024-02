Policejní pes Axel nepřežil uvěznění v osobním autě během extrémních veder předloni v létě. Přestože se mu snažili kolemjdoucí pomoci, nebylo to nic platné. Příčinou smrti bylo s největší pravděpodobností selhání orgánů v souvislosti s přehřátím organismu. Událost se stala v době osobního volna policisty, ne ve službě. Kauza už několik měsíců leží u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou.

Deník zjistil, že jedním z důvodů, proč ještě soud nenařídil hlavní líčení, je skutečnost, že soudkyně, která má případ přidělený, poslala policistu k psychiatrovi.

„Soudkyně chtěla vědět, jestli obviněný policista netrpí duševní poruchou,“ prozradil Deníku obhájce policisty Jaroslav Homolka z Jihlavy. Podle něj to soudkyně nijak nezdůvodnila, což ani nemusí.

Podle jeho názoru je to ale přinejmenším zvláštní u člověka, který je policistou v aktivní službě, a ani obvinění na tom nic nezměnilo. „Chápu, že soudkyně má právo posudek nařídit, ale rozuměl bych tomu, pokud by byla pochybnost o jeho duševním stavu,“ podotkl Homolka.

Policistu zkoumala znalkyně Marta Holanová z Brna, která obvykle dělá posudky na devianty a vrahy. K posudku se do doby, než ho přednese před soudem, nemůže vyjadřovat.

Kriminalisté, kteří případ vyšetřovali, psychiatrický posudek nevyžadovali. „Neshledali jsme to jako potřebné,“ sdělil Deníku dozorující státní zástupce Jan Adam z jihlavské pobočky Krajského státního zastupitelství v Brně. K dalším okolnostem se nechtěl vyjadřovat.

Závěry znalkyně jsou podle obhájce takové, že jeho klient netrpí žádnou duševní poruchou. „Z mého pohledu je to mrhání času znalců a peněz daňových poplatníků. Takový posudek vyjde i na několik desítek tisíc korun,“ naznačil Homolka.

To, že policisté procházejí přísnými pravidly, potvrdila mluvčí policie na Vysočině Dana Čírtková. „Policisté se musí každé dva roky, od letošního roku pak každé tři roky, podrobovat lékařské prohlídce. Pokud by lékař měl nějaké pochybnosti o zdravotním a duševním stavu policisty, mohl by ho poslat ke specialistovi,“ vysvětlila Čírtková. Psychologické vyšetření podle mluvčí čeká i na policisty, kteří například mění pozici, jež vyžaduje náročnější schopnosti.

Policejní kynolog čelí obvinění ze zanedbání péče o zvíře z nedbalosti, za což mu hrozí až půlroční trest nebo zákaz činnosti. Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou už dříve kauzu rozhodl takzvaně od stolu, když policistu uznal vinným trestním příkazem a odsoudil ho k trestu na pět měsíců s podmíněným odkladem na dvacet měsíců.

Kromě toho dostal muž peněžitý trest padesát tisíc korun a na tři roky zákaz vykonávat profesi kynologa. Proti tomuto rozhodnutí si policista podal takzvaný odpor (obdoba odvolání, pozn. autora), protože s rozhodnutím soudu nesouhlasí. Rozsudek se tím ruší a případ musí soud projednat v hlavním líčení.

U soudu s největší pravděpodobností zazní i kritika ze strany policisty, který upozorňoval na špatné poměry, v nichž měli údajně služební psi strádat. Na smrti psa se to mohlo podle policisty také podepsat. Hygiena totiž měla před lety zakázat tehdejší kotce a od té doby měli kynologové své psy přes den v policejních autech, kde měla zvířata málo místa a musela být ve stresu. Po službě si je pak policisté brali domů.

„Tento případ nemá žádnou souvislost s tím, jestli jsou na skupině základních kynologických činností ve Žďáře nad Sázavou nějaké kotce pro ustájení služebních psů. Jednalo se o individuální rozhodnutí a následné pochybení ze strany daného policisty - kynologa,“ vyjádřila se už dříve policejní mluvčí Čírtková.

