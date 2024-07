Šlo o rodinu s dětmi, kteří se vraceli z dovolené. Manželský pár dokonce přijel osobně svědčit proti proti policistovi k soudu na Vysočině. Vejmelka se bránil, že se nic z toho, co tvrdí poškození cizinci, nestalo. Jenže soud nakonec po provedeném dokazování uvěřil tvrzení cizinců. Policistovi za to hrozilo až pět let vězení.

„Obžalovaný byl uznán vinným a odsouzen za zneužití pravomoci úřední osoby. Soud zvolil výchovný trest,“ informoval státní zástupce Jan Fichtner z jihlavské pobočky Krajského státního zastupitelství v Brně.

Vejmelka, kterého nyní živí autodoprava, dostal trest na jeden rok s podmíněným odkladem na zkušební dobu dvou roků. Kromě toho musí zaplatit peněžitý trest šestadevadesát tisíc korun.

„Rozsudek není pravomocný. Já i obžalovaný jsme se k rozhodnutí soudu zatím nevyjádřili,“ dodal žalobce Fichtner.

Obě strany se mohou ještě odvolat. Pokud se tak stane, bude se případem muset zabývat Krajský soud v Brně.

Vše se odehrálo tak, že dvoučlenná policejní hlídka, jejímž členem Vejmelka byl, zastavila vozidlo s rodinou vracející se z dovolené. Z policejního auta vystoupil pouze Vejmelka, který seděl na místě spolujezdce. Když řidiči oznámil, že dostane pokutu 250 euro za nezaplacený dálniční poplatek, dostalo se mu od řidiče odpovědi, že tolik peněz nemá. Cizinec chtěl pokutu zaplatit kartou, ale od Vejmelky se mu dostalo odpovědi, že to nejde a musí platit pouze hotově. U sebe měl ale pouze padesát eur. Vejmelka na to reagoval tak, že chtěl, aby muž dal peníze do pasu a přinesl mu je k autu, což se také podle soudu stalo. Když hlídka odjela, cizinec si uvědomil, že tu něco nehraje. Nakonec se rozhodl vše oznámit na policii.

„Je škoda, že se něco takového ještě v Evropě děje. Je mi líto, že to muselo dojít tak daleko a policista přišel o svou kariéru, ale je potřeba říkat pravdu. Na policisty by mělo být spolehnutí,“ řekl u soudu prostřednictvím tlumočnice občan Německa a dodal: „Moje děti už nechtějí jezdit přes tuto zemi a já to vidím stejně.“ Obdobně se vyjádřila před soudem i jeho žena.

„Cítím se nevinen. Nikdy jsem nepřijal žádný úplatek ani žádné zvýhodnění. Proto nedokážu pochopit tvrzení poškozeného. Je to ohavné a lživé tvrzení,“ řekl žďárskému soudu Vejmelka během výslechu u prvního hlavního líčení.

Podle informací Deníku tento případ odstartoval hromadné odchody z dálničního oddělení v Domašově. Nikdo další ale nebyl stíhán. Vyšetřovatelé také měli podezření, že nešlo o první případ, kdy se měli policisté říct o úplatek či si nechat udělenou pokutu pro vlastní potřebu. Konkrétní důkazy však chyběly.

Průšvihů policistů na Vysočině v poslední době přibývá. Kromě Vejmelky byl již pravomocně odsouzen i policejní psovod, který nechal ve svém osobním autě uhynout během veder služebního psa Axela.

Ve vězení už sedí vysoce postavený policista Miloš Veselý, který se spolčil se zlodějem aut. Závažný případ vyšetřovali kriminalisté z Vysočiny.

Trest dostal u žďárského soudu Pavel Dvořák, který napadl svého soka střešní latí kvůli parkování. Potrestán byl peněžitým trestem sto padesát tisíc korun.

Tento týden pak soud v Jihlavě řešil bývalého policistu z jihlavského protidrogového týmu, který měl prodávat drogy. Obviněn byl i policista z Jihlavy, který měl vynášet informace do podsvětí.

Inspekce aktuálně vyšetřuje policistu z Havlíčkova Brodu kvůli domácímu násilí.

„K této věci vám zatím nemohu poskytnout žádné informace,“ vyjádřil se státní zástupce Lukáš Vodička.