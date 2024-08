„Naši záchranáři ošetřili jednu osobu, která se nadýchala zplodin hoření. Po ošetření byla ponechána na místě události,“ informoval mluvčí záchranářů na Vysočině Petr Janáček.

Podle informací Deníku vznikl požár uvnitř domu. Co přesně ho způsobilo, není zatím jasné. Manželé v domě žili sami. „Popravdě nevím, co se stalo. Bydlím na druhém konci obce. Že se něco děje, jsem zjistila až po cestě do práce,“ vyjádřila se starostka obce Alena Křížová.

Hlášení o požáru dostali hasiči na tísňovou linku o půl šesté ráno. Na místo okamžitě vyjeli profesionální hasiči ze Žďáru nad Sázavou a dobrovolníci z Hodíškova, Borové a Ostrova nad Oslavou. Bohužel po uhašení našli hasiči v domě ženu bez známek života. „Po uhašení jsme místo předali kriminalistům,“ podotkla mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová.

Vyšetřovatelé nyní musí především zjistit příčinu požáru. Patolog pak příčinu smrti ženy.

„Příčinu a veškeré okolnosti události prověřujeme,“ oznámila bez dalších podrobností mluvčí policie Michaela Lébrová.