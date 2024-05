Kauza domácího násilí skončila jako přestupek. Soudce žďárského soudu opět soudí

Je to už šest let, co byl bývalý předseda Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou Roman Švaňhal zbaven taláru kvůli obvinění z domácího násilí. Jenže po několikaletém soudním ping pongu a odsuzujícím pravomocném rozsudku nakonec Nejvyšší soud v Brně rozhodl, že nešlo o trestný čin. Stíhaný soudce si tak po letech mohl znovu navléknout soudcovský talár.

Bývalý předseda OS ve Žďáře nad Sázavou Roman Švaňhal už zase figuruje v rozpisu soudních jednání jako soudce. | Foto: Deník/Roman Martínek

„Je to pravda, od 1. února nastoupil na občanskoprávní úsek,“ sdělil současný předseda soudu Aleš Landsman portálu Česká justice. Nejvyšší soud v Brně případ předal na Městský úřad ve Žďáru nad Sázavou jako podezření na přestupek. Švaňhal ale nadále čelí obvinění z trestného činu křivého obvinění. Obě kauzy souvisí s obviněním Švaňhala z údajného týrání bývalé družky. Ta podala trestní oznámení, protože jí měl Švaňhal vyhrožovat vyhozením na ulici. Jako houslistce jí měl vyhrožovat, že už nebude hrát, že jí rozbije housle. Takto ji měl ponižovat od počátku roku 2015 do června 2017. Zhruba od roku 2016 pak měl poškozenou i fyzicky napadat. Bývalý předseda soudu dostal trest za vydírání a nebezpečné vyhrožování Kauzou se zabýval Obvodní soud pro Prahu 4. Švaňhal od začátku rezolutně obvinění z týrání a později i z vydírání a nebezpečného vyhrožování popíral. Když pak byl loni v červnu uznán vinným a odsouzen k podmíněnému trestu, řekl: „Jsem šokovaný tím, jak málo stačí, aby se dostal člověk před soud. To, z čeho jsem obžalovaný, se nestalo,“ prohlásil Švaňhal. Po jednání se netajil tím, že podá dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně, což také udělal. A uspěl. Švaňhal například označil za absurdní obvinění, že měl bývalé družce vyhrožovat vyhozením na ulici, když sama vlastnila byt v Praze a chalupu, kam se také podle Švaňhala na čas přestěhovala. Veškerá obvinění z týrání považoval od začátku za vykonstruovaná. Nejvyšší soud (NS) se kauzou zabýval dvakrát. V prvním případě konstatoval, že nejde o trestný čin týrání a vrátil kauzu pražskému soudu. Ten změnil právní kvalifikaci na vydírání a nebezpečné vyhrožování. Když se pak případ dostal k NS podruhé, neuspěl ani tento závěr. Bývalý žďárský soudce odsouzený za vydírání družky má další problém „Jednání obviněného vykazuje znaky autoritativního, dominantního a necitlivého jednání, svévole a sebeprosazování. Na druhé straně nelze přehlédnout, že k vulgaritám a výhrůžkám mezi obviněným a poškozenou docházelo oboustranně,“ konstatoval v rozsudku NS předseda senátu Josef Mazák. Švaňhala tak čeká projednání před přestupkovou komisí za přestupek proti občanskému soužití. Za tu hrozí maximálně několikatisícová pokutu. Jaký bude další postup Okresního soudu v Třebíči v případu křivého obvinění, není zatím jasné. Podle obvinění se ho dopustil vůči své bývalé družce. Měl ji křivě nařknout z neoprávněného vniknutí do bytu. Policie ale zjistila, že se nic takového nestalo. Událost se měla stát už v říjnu 2017 v době, kdy byl Švaňhal předsedou soudu ve Žďáře. Na družku kvůli tomu podal trestní oznámení. Až později na něj bývalá družka podala trestní oznámení pro domácí násilí, což celou kauzu odstartovalo. Aktuální vyjádření Romana Švaňhala se redakci přes opakované žádosti nepodařilo získat.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu