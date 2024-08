Muž čelí obvinění z přečinu maření úředního rozhodnutí a vykázání. Poškodil dům, o nějž přišel v exekuci už před čtyřmi lety. Za to mu hrozí až pět let vězení nebo peněžitý trest. Vyrozumění Exekutorského úřadu v Přerově bylo muži doručeno 13. července v roce 2020. Na jeho základě nesměl s majetkem jakkoli nakládat. Nový majitel vydražil dům v červnu 2021. Ještě týž měsíc se měl frustrovaný bývalý majitel vrhnout na ničení domu. Podle obžaloby to bylo v období od 23. června 2021 do 10. ledna 2023.

Ke škodě nového majitele domu i pozemku ale nezůstalo jen u výše popsaných destrukcí. Muž se rozhodl zabetonovat odpadní plastové potrubí ve sklepě a odstranil plastové potrubí splaškové vody. Pokračoval odmontováním okenních a dveřních výplní včetně rámů a zárubní přilehlé pergoly, poškodil krb, odstranil komínové vyústění do komína, zničil elektroinstalaci a dřevěné vnitřní obložení pergoly. Ze zahrady pak odřezal okrasné stromky a v přístavbě vedle domu zaházel odpadní jímku různým odpadem.

Novému majiteli tak způsobil značnou škodu ve výši 289 tisíc korun. Žďárský soud zatím v případu nerozhodl.