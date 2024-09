Muže kriminalisté obvinili hned ze tří závažných trestných činů včetně těžkého ublížení na zdraví. Za to mu hrozí trest od pěti do dvanácti let. „Jedna z poškozených, která je ještě nezletilá, podle znalců utrpěla vážné psychické problémy,“ konstatoval žalobce Jan Adam z jihlavské pobočky Krajského státního zastupitelství v Brně.