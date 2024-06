Na domy, chaty a zemědělské usedlosti mezi Novým Městem na Moravě a Bystřicí nad Pernštejnem se zaměřili dva bratři. Objekty vykrádali a napáchali škodu za téměř čtvrt milionu korun. Mužům hrozí až pět let za mřížemi.

Bratři napáchali na Žďársku škodu za téměř čtvrt milionu korun. Foto: poskytla PČR

Dva bratry z Novoměstska policie zadržela začátkem tohoto týdne. „Žďárským kriminalistům se podařilo objasnit sérii vloupání do různých objektů na Žďársku, kterou mají na svědomí bratři ve věku čtyřiadvacet a devětadvacet let. Muži se vloupali do více než deseti objektů a majitelům způsobili škodu přes 220 tisíc korun,“ popsala policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Muže policie obvinila ze tří trestných činů, hrozí jim až pětiletý pobyt za mřížemi. „Obviněni byli z krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci ve formě spolupachatelství,“ doplnil kriminalista Karel Marek. Ten dále upozornil, starší z bratrů byl v minulosti již opakovaně soudně trestán.

Bratři se vloupali do více než deseti objektů, jako jsou chaty, zemědělské usedlosti a rodinné domy. „Ke třem vloupáním došlo v roce 2022, k ostatním od února do května letošního roku. Muži se zaměřili na objekty v obcích mezi Novým Městem na Moravě a Bystřicí nad Pernštejnem. Kradli cenné věci, jako zahradní nářadí, elektroniku, sbírku mincí a pamětních medailí, motocykl Jawa a jiné věci,“ vyjmenovala Lébrová.

Některé ukradené věci muži prodali, jiné zajistili policisté při domovní prohlídce. Policie muže stíhá na svobodě. „Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost hrozí obviněným mužům trest odnětí svobody až na pět let,“ uzavřela mluvčí.