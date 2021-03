Je to takový nekonečný sportovní kolotoč. Sotva jedna sezona skončí, už musí realizační týmy jednotlivých klubů, na čele s trenéry, přemýšlet nad složením kádrů pro následující ročník.

Podobně je tomu také u druholigových hokejistů Žďáru nad Sázavou. „V průběhu přípravných duelů loni v létě, ale i těch pěti mistrovských zápasů, si kabina neuvěřitelně sedla. Vytvořila se tu skutečná parta, proto bych si přál, aby v ní došlo jen k minimu změn,“ vyslovil své přání trenér Plamenů Radek Haman.

V uplynulém ročníku přitom využíval hodně hráčů, kteří byli ve městě pod Santiniho Zelenou horou na hostování. „On je mezi nimi ale podstatný rozdíl. Třeba pro Čermáka, který u nás hostoval z Jihlavy, nebo Vašíčka, pro změnu z brněnské Komety, byl Žďár hlavním mužstvem. Ty vlastně řadím k tomu jádru, z nějž věřím, že nikdo neskončí. To by muselo být jedině z vážných osobních, nebo zdravotních důvodů,“ poznamenal.

V jiné roli byli talentovaní junioři jihlavské Dukly, kteří přicházeli Plameny posílit na základě spolupráce obou klubů. „Tihle kluci nebyli součástí naší každodenní přípravy. V podstatě jsme je využívali formou střídavého startu jen na mistrovské duely,“ popisoval.

Tito hráči se prý dají nahradit. „Je to opět o spolupráci s Jihlavou, která funguje velice dobře. Za tyto tři nebo čtyři hráče by mohli přijít jiní junioři,“ domníval se.

Kormidelník Plamenů už také nosí v hlavě plán přípravy na další soutěžní ročník. „Určitou představu už mám. Zvažuji tři varianty, které se liší především v tom, v jakém počtu bychom se mohli scházet. Je obrovský rozdíl, zda to bude jenom v šesti, deseti, nebo jen ve dvou. V tom případě se opět bavíme o individuální přípravě,“ postýskl si.

I přes všechny současné peripetie ovšem zůstává optimistou. „Věřím, že budeme moci trénovat pohromadě. To je pro přípravu kolektivního sportu ohromně důležité.“

Kdy by tedy měl přípravný blok odstartovat? „Už tradičně na začátku května. Květen a červen suchá příprava, v červenci volno a nejpozději na začátku srpna bychom vyjeli na led,“ plánoval si.

Co se stane, pokud na začátku května nebude možné trénovat pohromadě? „To by znamenalo, že by kluci museli individuálně začít systematicky něco dělat, aby byli v té fázi přípravy, v níž by měli být. To znamená už opravdový dril se vším, co k tomu patří. Teď nemají prakticky žádný stimul, je to spíše o tom, co tělo vyžaduje. Od května už v trénincích musí být řád,“ zdůraznil Haman.