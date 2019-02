Vysočina - To byl závěr! Hokejisté Moravských Budějovic prohrávali v Řisutech po dvou třetinách 3:5. V poslední pauze se však otřepali a pětibrankovou kanonádou otočili výsledek ve svůj prospěch. S chutí si zastříleli také hráči Žďáru nad Sázavou, naopak střelecká snaha Pelhřimova vyšla v Klášterci nad Ohří naprázdno.

Po výhře v derby pokračovali ve vítězném tažení hráči Žďáru (v červeném) i doma proti Bílině. Předposlední celek soutěže poslali domů se sedmibrankovou náloží. | Foto: Veronika Ostrčilová

ŽĎÁR N. S. BÍLINA 7:1

Domácí poprvé v sezoně jednoznačně zvládli proti neznámému soupeři roli favorita a uštědřili Bílině na cestu pořádný výprask.

Klíčový byl v opatrné první třetině zákrok Opršala, který hostům zmařil únik Hrdličky. Kanonádu poté načal muž zápasu Plachý, který pálil po přihrávce z buly z pravého kruhu, 1:0.

Začátek druhé části už byl ve žďárské režii. Nejdříve Dítě sám před brankařem místo přihrávky na volného Kunstmüllera volil střelu, kterou jeho útočný parťák dorazil.

Třetí gól z kategorie lahůdkových obstaral v přesilovce Kaňka, po jehož pasu Plachý zasunul do odkryté klece. Ve 44. minutě si premiérový gól sezony připsal tvrdou ranou Staněk. Pětku dovršil po přihrávce zpoza branky Dítě.

Na řadu se posléze dostal i sváteční střelec Doležal, po další povedené přesilovkové souhře s Kaňkou. V závěru překazil Opršalovu nulu Kunrt, ale poslední slovo si vzal čtyřbodový Plachý, jenž zkompletoval hattrick.

„Soupeř hrál od podlahy, ale od druhé třetiny jsme byli herně lepší. Mrzely mě jen dvě věci. Naše disciplína, což se neustále opakuje, děláme moc zbytečných faulů. A pak, že jsme nepodrželi Opršalovi čisté konto," okomentoval zápas pro web Plamenů kouč Martin Sobotka.

Branky a nahrávky: 10. Plachý (Kaňka, Staněk), 25. Kunstmüller (Dítě), 28. Plachý (Kaňka, Staněk), 44. Staněk (Plachý, Štěpánek), 47. Dítě (Hron, Jan), 51. Doležal (Kaňka, Štěpánek), 58. Plachý (Kaňka) 57. Kunrt. Rozhodčí: Netopil Kříž, Maťašovský. Vyloučení: 8:13, navíc Kunrt (BIL) 10 min. Využití: 2:0. Diváci: 362. Třetiny: 1:0, 2:0, 4:1.

Žďár nad Sázavou: Opršal Jan, Staněk, Pleva, Smejkal, Doležal, M. Vítek Kunstmüller, Dítě, Hron Kaňka, Štěpánek, Plachý D. Vítek, Boček, Gregar Zídek.

ŘISUTY M. BUDĚJOVICE 5:8

Moravské Budějovice vyjely ve středečním termínu do Řisut v prakticky kompletní sestavě s cílem odčinit domácí porážku z derby se Žďárem. Náprava reputace se ovšem nerodila lehce. Přes mírnou převahu totiž Žihadla prohrávala po první třetině 1:2 a v polovině zápasu domácí svůj náskok ještě o gól navýšili.

Pěška s Patákem sice během minuty vyrovnali, Řisuty si ovšem do druhé přestávky vzaly dvoubrankové vedení zpět. „Byla to taková přetahovaná. V první třetině jsme byli lepší my, ve druhé byl zase lepší soupeř," hodnotil kouč Žihadel Rudolf Cakl.

Kdo však čekal, že se jeho svěřenci z dvoubrankového direktu nevzpamatují, mýlil se. Sechovec, Trojan a Paták se trefili v rozmezí dvou minut a Moravské Budějovice byly rázem ve vedení. „Tam jsme využili dvě přesilovky pět na tři a jednu pět na čtyři," radoval se stratég hostů. „Tyto zásahy domácí srazily na kolena a my už jsme si to pak zkušeně pohlídali," doplnil.

Žihadla nakonec přidala ještě další dvě branky a v tabulce se nadále drží na dohled těm nejlepším. Svým přístupem, kdy dvakrát dotáhli dvoubrankové manko, si navíc hráči vysloužili pochvalu svého trenéra. „Mančaft se snažil, makal a nakonec si vítězství zasloužil. Tři body jsou pro nás cenné," zakončil Cakl.

Branky a nahrávky: 3. Vyšín (Krpata), 19. Kraus (Bílek, Sedláček), 29. Náprstek (Voráček), 35. Bílek (Kraus, Krpata), 39. Landa (Redlich) 6. Sobotka (Trojan), 32. Pěška (Trojan, Vlček), 33. Paták (Peroutka, Matějka), 45. Sechovec (Trojan), 46. Trojan (Zahradník), 46. Paták (Dostál, Pěška), 53. Vlček (Pěška, Trojan), 60. Vlček. Vyloučení: 5:4. Využití: 2:4. Diváci: 100. Třetiny: 2:1, 3:2, 0:5.

Moravské Budějovice: Helešic Sechovec, Latner, Tichý, Hobza, Peroutka, Sobotka Kesner, Zahradník, Telesz Barták, Matějka, Paták Vlček, Pěška, Trojan Kovalský, Dostál, Nahodil.

KLÁŠTEREC PELHŘIMOV 4:0

Hodně nespokojený přijel z Klášterce trenér Pelhřimova Martin Meloun. Důvodem ani tak nebyla porážka jako taková, ale spíše způsob, jakým k ní jeho svěřenci dokráčeli.

„Jsem z toho hodně zklamaný. Na mysli mám hlavně přístup mladých hráčů. Nejdříve byli slyšet, že dostávají málo herních příležitostí, a teď, když došla na ně řada, tak zápas odbruslí," zlobil se.

Pelhřimov v současné době stíhá velká marodka na postech útočníků.

Už v předešlém zápase nenastoupili Bezděk, Martin Hadrava a Kubát, teď k nim přibyl i centr prvního útoku Plachý.

„Má potíže s kotníkem. Zkusil to den před zápasem, ale po deseti minutách šel s bolestmi z ledu. Vůbec nevím, zda bude teď o víkendu hrát," je Meloun v nejistotě.

Branky a nahrávky: 3. Řepík (Suk, Freiberg), 5. Jáchym (Koblitz, Mašek), 25. Loučka (Bečvář, Řepík), 46. Peštuka (Paleček). Rozhodčí: Grech Místecký, Votrubec. Vyloučení: 9:9. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Třetiny: 2:0, 1:0, 1:0.

Pelhřimov: Čekal Mečiar, Pavlík, Adam, Beneš, Žuček, Kasalý Tecl, Marek Hadrava, Votápek Vylíčil, Svoboda, Brychta Kopic, Jelinek, Havel.

Ostatní výsledky: Jablonec nad Nisou Vrchlabí 7:1, Jindřichův