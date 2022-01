Další průběh ale opanovali Lední medvědi, kteří třemi góly odskočili na 5:2. Rozhodnuté utkání? Nikoliv!

Žihadla se ve třetí třetině probudila a manko dohnala. „Nebylo ani potřeba zvláštního proslovu,“ usmívá se domácí kouč. „Řekl jsem klukům, ať hrají pořád dál a zkusí s výsledkem ještě něco udělat. Že hrajeme dobře a sílu na to máme.“

Obrat ve skóre poté po dvou minutách prodloužení dokonal nejlepší střelec domácích Mikeš. „Hodně nás limitovalo, že jsme šli do zápasu s jediným klasickým obráncem a jedenácti útočníky. To jsem nikdy nezažil,“ popisuje netradiční situaci Kolečkář. „Navíc jediný obránce dostal ve druhé třetině trest do konce utkání. Takže ve třetí části to otáčeli hráči, kteří v drtivé většině kariéry i v této sezoně hrají v útoku. Naštěstí je podržel fantastickým výkonem gólman. Velkou vůlí se to povedlo otočit. A také s podporou našich skvělých diváků, kteří nás povzbuzovali, i když jsme prohrávali o tři góly.“

Moravské Budějovice zůstaly po velkém obratu nadále v domácím prostředí neporažené a udržely se na druhé příčce pořadí před dotírající Chotěboří. „Určitě je naším cílem uhrát druhé místo,“ netají domácí stratég. „Pelhřimov má náskok a už si tu první příčku asi nenechá utéct.“

Trenér Pelhřimova Josef Lukašík zhodnotil pro Deník duel lakonicky: „Dostali jsme zdravě přes hu… Nestalo se ale nic mimořádného. V součtu celého utkání byl soupeř prostě lepší.“

Přes první porážku v soutěži však stále drží Lední medvědi pozitivní bilanci zisku alespoň jednoho bodu v každém zápase. „Každá porážka mrzí. Ale když se stane něco takového před play-off, tak mám takovou zkušenost, že je taková facka dobrá a příště si dáme větší pozor.“