Žďár nad Sázavou – Chcete osvědčený recept na titul? Ptejte se hokejových veteránů ze Žďáru nad Sázavou. Již podruhé za sebou se totiž mistrem České republiky v rybníkovém hokeji stal tým Starých pušek z města pod Santiniho Zelenou horou. Před rokem navíc žďárští veteráni v Kanadě senzačně vybojovali také titul mistrů světa! „Letos na nás však byli soupeři mnohem více připravení,“ všiml si lídr Starých pušek Jiří Plachý.

Tým Starých pušek (dole zleva: Petr Janda, Pavel Pelán, Jiří Plachý, nahoře zleva: Aleš Stoček, Ondřej Mařata, Miroslav Bukáček). | Foto: Starý pušky

Rybníkový hokej je přizpůsobený hraní na přírodním ledě. Hrací plocha je menší než standardní hřiště v hale, mantinely obvykle tvoří bariéra ze sněhu. Zásadním rozdílem je nízká branka, neboť se hraje bez klasických brankářů. Soutěž řídí Česká asociace rybníkového hokeje, na republikovém mistrovství letos startovalo 24 mužstev.

NÁROČNÁ OBHAJOBA



Na šampionátu, který se hrál druhý lednový víkend na umělém ledě v hale v pražských Strašnicích, si veteráni ze Žďáru konkurenci doslova povodili. Na první místo v jedné ze čtyř základních skupin navázaly osmifinálová výhra nad Devils Brno a čtvrtfinálová nad Jistebníkem.



„Výsledky tomu sice příliš neodpovídaly, ale ty zápasy, snad kromě dvou, byly extrémně vyrovnané. Kvalita všech týmů byla o poznání vyšší než před rokem,“ dodal zajímavý postřeh Plachý.

Rozhodně nejnapínavější, ale také nejvyrovnanější zápas sehrály Starý pušky v semifinále. Celek Czech lions Chomutov zdolaly 17:16 až po prodloužení. Ve finálovém duelu už ale tým První lajny z Oseku nad Bečvou neměl šanci, výhra 47:20 znamenala zisk dalšího titulu pro Žďár.



„Tak jednoznačné to však nebylo, ten poměr branek odpovídá v klasickém hokeji výhře o dvě až tři branky,“ vysvětluje kapitán Starých pušek a doplňuje: „V podstatě všichni na turnaji jsme se shodli na tom, že letošní ročník byl opravdu mnohem náročnější. Byl to boj, založený na fyzické kondici a bruslení. Navíc především v sobotu a v neděli byl program hodně nahuštěný.“



Že se na obhájce titulu chce každý vytáhnout, to poznali „chlapci“ ze Žďáru doslova na vlastní kůži.



„Soupeři byli mnohem více motivovaní, to jsme z jejich řečí poznali okamžitě po příjezdu. Rámec fair play to však při jednotlivých utkáních nepřesáhlo. Ono to vlastně ani nejde, protože za každý ostřejší zákrok je trest v podobě automaticky inkasované branky. Šlo spíše o takové ty slovní poznámky v průběhu zápasu,“ sdělil Plachý.

DO KANADY POJEDOU



Jak již bylo na začátku řečeno, Starý pušky před rokem na domácí titul navázaly také v Kanadě, kde se senzačně staly mistry světa v rybníkovém hokeji. Díky tomu měly možnost obhajoby, kterou navíc potvrdily dalším republikovým titulem.



„Do Kanady stoprocentně pojedeme, k tomu by došlo, i kdybychom v Praze před týdnem nedokázali zvítězit. Díky našim sponzorům jsme si totiž už předem dokázali zajistit finanční prostředky na cestu do Severní Ameriky. Díky obhajobě republikového titulu jsme si ale vyhráli budget na cestu, tím pádem máme celou výpravu pokrytou. O peníze však tolik nešlo, chtěli jsme potvrdit, že obhajovat světový titul nepojedeme jen kvůli našemu loňskému výsledku, ale že si to zasloužíme. Těší nás, že jsme to dokázali,“ pochvaloval si frontman Starých pušek.



Hokejisté ze země ve středu Evropy před rokem kolébce hokeje opět připomněli, že nejrychlejší kolektivní hra je ve 21. století nesmírně vyrovnanou partií, v níž může zvítězit v podstatě každý.



„Na sever Ameriky nejedeme na výlet, náš loňský úspěch bychom rádi zopakovali. Na turnaj, který se uskuteční od 14. do 16. února, letos poletíme s týdenním předstihem, po zkušenostech z Prahy však počítáme s tím, že soupeři si na nás dají dobrý pozor,“ tuší Jiří Plachý.