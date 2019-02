H. BROD – DĚČÍN 5:1

Stav série: 1:0

První třetina vyzněla lépe pro domácí, kteří soupeře do vážnějších šancí nepustili a sami si vytvářeli gólové příležitosti a jednu z nich proměnili. Třetina zpoza branky našel volného Endála a ten se nemýlil.

Na začátku druhé dvacetiminutovky vyzkoušeli pozornost Nováka hosté, dělovka Haška ale trefila Novákovu vyrážečku. Děčín si pak zahrál přesilovou hru, kde ale příliš starostí domácí obraně neudělal. Ve 33. minutě Bruslaři navýšili náskok, kdy Endál propasíroval puk za děčínského gólmana. Minutu před druhou sirénou završil Endál hattrick, když mu Třetina parádně nabil a dělovka rozvlnila síť. Domácí vedli 3:0. Jenže do šaten se šlo za stavu 3:1, protože pár vteřin před koncem si čestný úspěch připsali i hosté, pohotovou dorážkou Volrába.

Na začátku třetího dějství Bruslaři hráli přesilovku, kterou nadvakrát využil Michálek. Pátou branku pak přidal Voříšek, tři minuty před koncem zápasu poslal puk mezi betony brankáře Lavingera.

„Věděli jsme, že to nebude jednoduchý zápas. Myslím si, že jsme byli na soupeře dobře připravení. Od prvního do posledního střídání jsme zápas odmakali. Hráli jsme zodpovědně a podali kolektivní výkon, okořeněný pěti góly. Vítězství jsme si plně zasloužili,“ řekl k utkání trenér Bruslařů Václav Adam.

Branky a nahrávky: 4. Endál (Třetina, Přidal), 33. Endál (Třetina, Přidal), 39. Endál (Třetina, Michálek), 44. Michálek (Endál, Milfait), 57. Voříšek (Milfait) – 40. Volráb (Hříbal, Hašek). Rozhodčí: Barek, Pilný – Klouda, Tasch. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1083. Třetiny: 1:0, 2:1, 2:0. Havlíčkův Brod: Novák – T. Semrád, Kopic, Vala, Kulhánek, Šmíd, Kříž, Balgalvis – Endál, Třetina, Přidal – Michálek, Milfait, Voříšek – Chlubna, Kuchta, Beneš – Kozlík, Ludvík, Šuhaj.

ŽĎÁR N. S. – KOLÍN 6:2

Stav série 1:0

První šanci utkání měl ve 4. minutě domácí Gregar, ale na Sejpala v brance Kolína nevyzrál. O pět minut později šel na trestnou lavici jeden z hostujících hráčů a Vítek po čtyřech vteřinách otevřel skóre utkání – 1:0. O chvíli později hrály Plameny další přesilovku a Štěpánek znovu trestal. Zpět do hry vrátil Kozly, opět v početní výhodě, Březina – 2:1.

Na další branku se čekalo až do poloviny utkání, Klodner střílel a Kuřítko pohotově dorážel – 3:1. Další vyloučení hostů potrestal o pět minut později bombou od modré Peslar. Také závěr druhé třetiny vyšel lépe Kolínu, trest pro Plameny za příliš mnoho hráčů na ledě potrestal Morkes – 4:2.

Zkraje závěrečné dvacetiminutovky se hra přelévala ze strany na stranu, což ukončila až situace ze 45. minuty. Štěpánek našel z prostoru za brankou Pytlíka a ten vstřelil již čtvrtou branku Plamenů v zápase při početní výhodě. Hráči Žďáru byli v pohodě a devět minut před koncem definitivně rozhodli, nahrával Kuřítko a radoval se Bureš – 6:2. Před výbornou návštěvou bezmála třinácti stovek výborných diváků se tak Plameny v sérii ujaly vedení 1:0.

„Dnešní utkání rozhodly přesilové hry, konečný výsledek je pro hosty možná až příliš krutý, protože nehráli zle. Nás opět podržel gólman Sláma, po pátém gólu už bylo hotovo. V Kolíně nás ale nečeká nic jednoduchého,“ tuší kouč Plamenů Michal Konečný.

Branky a nahrávky: 9. Vítek (Peslar), 12. Štěpánek (Stehlík), 31. Kuřítko (Klodner, Bureš), 36. Peslar (Štěpánek), 45. Pytlík (Štěpánek), 51. Bureš (Kuřítko) – 17. Březina (Pýcha), 39. Morkes (Kozák). Rozhodčí: Čuňočka, Vrba – Vašíček, Král. Vyloučení: 5:5. Využití: 4:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 1 292. Třetiny: 2:1, 2:1, 2:0. Žďár nad Sázavou: Sláma (Radosta) – Pleva, Klodner, Peslar, Lojek, Sedláček, Marek, Hort, – Štěpánek, Vítek, Pytlík, Jícha, Bureš, Kuřítko, Střecha, Stehlík, Beneš, Gregar, Nagy, Kunstmüller.

SOKOLOV – M. BUDĚJOVICE 3:1

Stav série: 1:0

První komplikace přišla pro Žihadla po dlouhé cestě na západ Čech hned v úvodu, když se zranil útočník Horký. „Utrpěl úraz ramene, má naštípnutou kost a sezona pro něj skončila,“ posteskl si hostující kouč Augustin Žák. Ten se musel obejít ještě bez zraněného Kabelky a Krutiše, kterého skolila viróza. „Na druhý zápas už by měl být Krutiš v pořádku,“ řekl Žák.

Duel začali aktivněji domácí, kteří ve třetí minutě měli po faulu Matějky na unikajícího Trapla výhodu trestného střílení, ale s tím si Brož poradil. Hostující gólman pak uhájil čisté konto i při dvojnásobné přesilovce Baníku. O nulu jej připravil až tři a půl minuty před pauzou střelou zpoza obránce Zadražil. „První třetinu byl Sokolov lepší,“ komentuje budějovický lodivod.

Brankáři byli pevní jako skála i po změně stran, a tak se skóre znovu měnilo až ve druhé polovině utkání. Tomáš Rohan zakombinoval s Harkabusem a Sokolov vedl 2:0. Moravské Budějovice se dočkaly ve 37. minutě. Bezprostředně po nevyužité přesilové hře podnikli kontr Jan Bulín s Lupačem. Bulínův pokus ještě gólman Kuchař vyrazil, ale na Lupačovu dorážku už byl krátký.

Hosté měli ve třetí části více ze hry. Jenže překonat kompaktní obranu soupeře se jim nepodařilo ani v přesilovkách. A nepomohla ani hra bez brankáře. Hokejisté z Karlovarska toho využili, když do odkryté klece pečetil vítězství Hruška.

„Ve třetí třetině jsme byli lepší a mohli i vyrovnat. Zápas to byl dobrý a na to, jak jsme byli oslabení, kluci zabojovali,“ hodnotí budějovický trenér, který by rád v páteční odvetě srovnal stav série. „Doma chceme vyhrát a uděláme proto všechno. Doufám, že nás zase přijdou povzbudit výborní diváci. Pět jich za námi přijelo až do Sokolova a zato před nimi smekám,“ nechal se slyšet Žák.

Branky a nahrávky: 17. Zadražil (Kvapil), 32. T. Rohan (Harkabus), 59. Hruška – 37. Lupač (J. Bulín). Rozhodčí: Micka, Vokřál – Fiala, Marek. Vyloučení: 5:3. Bez využití. Diváci: 701. Třetiny: 1:0, 1:1, 1:0. Moravské Budějovice: Brož – Čermák, Pelikán, Kliment, Peroutka, J. Wasserbauer – Matějka, Pucher st., Juráň – Rytnauer, Salák, J. Bulín – Sobotka, Lupač, P. Bulín – Horký.

PROGRAM 2. A 3. ZÁPASŮ – PÁTEK (18.00): M. Budějovice – Sokolov, Děčín – H. Brod, Kolín – Žďár n. S. NEDĚLE: H. Brod – Děčín (17.00), Žďár n. S. – Kolín (17.30), Sokolov – M. Budějovice.