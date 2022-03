Postup právě Valachů a celku z Vysočiny byl podle Štrby zákonitým důsledkem vývoje celé sezony. „Jak jsem sledoval v zápasech všechny soupeře, musím upřímně říct, že Jihlava i Vsetín byly po celou dobu základní části jak herně, tak systémově nebo zkušenostma trošku někde jinde než ostatní týmy. Samozřejmě, byly tam Třebíč, Přerov a další, ale tyto dva týmy prokazovaly svoji kvalitu a právem se dostaly do finále,“ zopakoval svůj pohled šestačtyřicetiletý kouč.

Martin Štrba

narozen: 22. 5. 1976, České Budějovice

bývalý hokejový útočník

kariéra: HC/Motor České Budějovice, Jindřichův Hradec, Spartak Moskva, Bílí Tygři Liberec, Sparta Praha, Mladá Boleslav, HKM Zvolen, Tábor, DS České Budějovice

trenér: Motor České Budějovice, Chomutov, Slavia Praha, Baník Sokolov

úspěchy: 2x mistr ČR (2006, 2007 Sparta Praha)

extraliga: 15 sezon, 441 zápasů, 110 gólů + 145 asistencí

Baník si vylámal zuby na jihlavském gólmanovi. Jestliže ve čtvrtfinále proti Třebíči skórovali Západočeši jedenáctkrát ve čtyřech zápasech, stejný počet branek v pěti duelech semifinále byl již nedostatečným příspěvkem. „Maxim Žukov byl určitě důležitým článkem, ale bez dobrého gólmana to prostě v play-off nejde,“ chválil svěřence asistent jihlavského trenéra Karel Nekvasil. „Bez jeho kvalitního výkonu bychom možná nezvládli postoupit ani přes Přerov. Navíc mu pomáhají všichni hráči na ledě, celé pětky poctivě brání. To je největší rozdíl oproti základní části, kdy jsme ho tam nechávali na holičkách.“

Kromě souboje dvou silných celků se od finále dá očekávat také střet různých filozofií. Vsetín nastřílel v semifinále Prostějovu v pěti zápasech sedmadvacet branek. V posledních dvou zápasech se trefil pokaždé osmkrát!

Dukla naopak sází na precizní defenzivu. Zmíněný brankář Žukov udržel proti Sokolovu dvakrát čisté konto, v letošním play-off celkově třikrát. „Vsetín ukázal velkou ofenzivní formu. My ale doufáme, že finále nebude tak střelecky otevřené,“ věří Nekvasil. „Ve Vsetíně je to vždy specifické. Je tam malé hřiště, pobláznění fanoušci… Nám se ale možná paradoxně na tom menším kluzišti hraje trošičku lépe. Doufám, že to tam potvrdíme. Určitě se na to pořádně připravíme. Dáme nejspíš nějaký trénink i na malém zimáčku, abychom si malé hřiště zkusili.“

Finálová série Vsetín - Jihlava startuje v neděli a pondělí na Valašsku, na Vysočinu se přesune ve čtvrtek a v pátek.