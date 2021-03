Na ostravský celek jihlavští hráči v prvním dějství vlétli, a za svou aktivitu byli odměněni třemi rychlými góly v řadě. „Do zápasu jsme vstoupili dobře. Dostávali jsme soupeře pod tlak. Vyrukovali na nás s odstoupenou obranou a zas tolik po nás nešli. Pak jsme dostali přesilovku pět na tři, kterou jsme nesehráli dobře, ale využili jsme jí. Takže možná dobře, než kdyby vypadala dobře a nevyužili jí,“ uvedl při pozápasovém rozhovoru pro webové stránky Dukly asistent trenéra Karel Nekvasil, kterému musela potěšit ještě jedna využitá početní výhoda.

Od prostřední části ale hosté zabrali. „Hráče jsme upozorňovali, že vedení 3:0 je velmi ošidné, ale oni už to ví. Vést 3:0 je asi nejhorší vedení, co může být, jelikož koncentrace jde trošku dolů,“ tvrdí Nekvasil. „A bylo jasné, že Poruba na nás nastoupí jinak než v první třetině. To se také stalo. Druhou třetinu jsme začínali v oslabení a trošku se to na nás podepsalo, protože dvanáct minut jsme nebyli schopní uhrát zase skoro nic,“ komentoval nepříliš povedenou pasáž střetnutí Nekvasil.

Naštěstí pro jeho barvy přišel čtvrtý úder. „Zápas rozhodl náš gól v oslabení na 4:1, navíc jsme poté dali pátý gól,“ ulevilo se jednomu z jihlavských trenérů, který byl rád, že hráči udrželi koncentraci a ve třetím dějství, kromě jednoho zaváhání a druhé trefy Poruby, nepřipustily větší problémy. „Třetí třetinu, až na jednu teč, jsme si celkem pohlídali, a když jsme měli problémy, tak nás podržel Max,“ pochválil tým i brankáře Karel Nekvasil.

Dukla díky třetí výhře v řadě poskočila na třetí příčku v tabulce Chance ligy, a tři kola před koncem základní části má solidní pozici, aby se udržela mezi čtyřmi nejlepšími. Ty totiž čeká přímý postup do play-off.