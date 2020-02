ZELENÁČI – BYSTŘ. SOKOLI 1:11

Branky a nahrávky: Chmelíček – Sádecký 3, Čermák 2, Petr 2, Sís, Michal Svoboda, Unzeitig, J. Svoboda (Jedlička 2, Sís 2, Michal Svoboda 2, Marek Svoboda 2, Petr). Třetiny: 1:3, 0:3, 0:5. Nejlepší hráči: R. Smrček – Sádecký.

LÍSEK – TRPÍN 11:2

Branky a nahrávky: Skřepek 3, Svoboda 3, Blaha 2, Kašuba 2, Majtner (Prudký 4, Skřepek 2, Mrkos, Navrátil, Vokurka) – Shishkin, Bílek (Březina, Čípek). Třetiny: 2:0, 4:2, 5:0. Nejlepší hráči: Skřepek – Shishkin.

PÍSEČNÉ – V. K. Ž. 5:1

Branky a nahrávky: Darkwah, V. Pokorný, Pospíšil, Prudký, Zbytovský (V. Pokorný 2, Darkwah, Pospíšil, Prudký) – Klusák (Poliačik). Třetiny: 2:1, 1:0, 2:0. Nejlepší hráči: V. Pokorný – Poliačik.

SÁDEK – STRACHUJOV 11:3

Branky a nahrávky: Pošvic 4, Kabelka 2, Stoček 2, Dvořák, Žďánský, Ptáček (Stix 3, Radiměřský, Dvořák, Hrnčíř, Žďnáský) – Bednář, Hejtmánek, I. Podsedník (Hejtmánek, Hutlas). Třetiny: 3:2, 2:0, 6:1. Nejlepší hráči: Pošvic – Sáblík.

1. Sádek 14 13 0 0 1 122:46 39

2. Strachujov 14 9 2 0 3 94:63 31

3. Bystř. Sokoli 14 9 1 1 3 88:47 30

4. V. K. Ž. 14 8 0 1 5 78:63 25

5. Písečné 14 6 0 1 7 64:73 19

6. Trpín 14 4 0 0 10 56:95 12

7. Zelenáči 14 2 0 0 12 58:98 6

8. Lísek 14 2 0 0 12 53:128 6

1. LIGA

NYKLOVICE – KOROUŽNÉ 7:0

Branky a nahrávky: Jonáš 3, Koutný 2, Heger, Novotný (Novotný 2, R. Skalník 2, Štětina, Jonáš, Heger). Třetiny: 0:0, 3:0, 4:0. Nejlepší hráči: Křenek – Jonáš.

ROŽNÁ – NOVÁ VES 5:7

Branky a nahrávky: T. Sýkora 2, Trávníček 2, P. Kučera (Soudek 2, P. Kučera, Petr Sýkora, Vyžrálek) – Kejda 4, Havlát, Horký, Vojtěch (Loup 3, Horký 2, Vojtěch). Třetiny: 1:1, 3:2, 1:4. Nejlepší hráči: Klusák – Loup.

BUKOV – MAOŘI 3:2

Branky a nahrávky: Svoboda st., Svoboda ml., Šebek ml. (F. Šikula 2, Josef Večeřa) – Malimánek 2 (Beneš, Petera). Třetiny: 1:0, 1:2, 1:0. Nejlepší hráči: Matoušek – Štourač.

PIKÁREC – OPAJDA 5:8

Branky a nahrávky: F. Broža, O. Broža, Holubář, Polák, J. Vařejka (O. Broža, Uhlíř, J. Vařejka) – Ptáček 3, Urbánek, Jokl, M. Vitula, Červenka, Holcman (R. Hájek 3, Unzeitig 3, červenka 2, Urbánek). Třetiny: 2:3, 0:2, 3:3. Nejlepší hráči: M. Broža – Ptáček.

1. Nová Ves 13 12 0 0 1 100:43 36

2. Opajda 13 11 0 1 1 90:44 34

3. Bukov 13 8 1 0 4 58:29 26

4. Pikárec 12 7 0 0 5 52:51 21

5. Nyklovice 13 5 1 1 6 68:54 18

6. Bolks 12 3 2 1 6 44:52 14

7. Rožná 12 4 0 1 7 63:73 13

8. Maoři 12 2 0 0 10 43:72 6

9. Koroužné 12 0 0 0 12 23:123 0

Program čtvrtfinále Extraligy a 15. kola 1. ligy (pátek 31. ledna – neděle 2. února): Rožná – Koroužné (pá, 21.15), Sádek – Lísek (so, 11.00), Strachujov – Zelenáči (so, 13.00), Bystřičtí Sokoli – Trpín (so, 15.00), V. K. Ž. - Písečné (so, 17.00), Opajda – Bolks (ne, 16.00), Maoři – Nyklovice (ne, 18.00), Nová Ves – Pikárec (ne, 20.00).