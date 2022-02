Z Kotliny směr Dukla. Jihlavský dres obléká další hokejový talent z Brodu

/FOTOGALERIE/ Ve stopách otce. Je to tradiční cesta hokejových talentů. Havlíčkobrodští odchovanci míří do sousední Jihlavy. Bratři Holíkové, Jan Suchý, Milan Chalupa… Těch jmen by byla dlouhá řada. Patří mezi ně i Richard Cachnín. A to dokonce dvakrát. V roce 1998 oblékl dres konkurenční Dukly otec, o dvaadvacet let později i jeho syn.

Hokejový útočník HC Dukla Jihlava Richard Cachnín junior je dalším odchovancem havlíčkobrodského hokeje v dresu slavného klubu. | Foto: Jaroslav Loskot

Richard Cachnín starší přišel do Dukly v sezoně 1998/1999, která byla pro slavný tým sestupovou z extraligy. V Jihlavě nastupoval ještě další tři sezony v první lize, poté se přes roční intermezzo v Horácké Slavii Třebíč vrátil do mateřského Havlíčkova Brodu. „V dresu Dukly jsem tátu hrát neviděl. Možná v dresu Havlíčkova Brodu jako kluk, ale to si nepamatuji,“ ohlíží se do minulosti Richard Cachnín mladší, který obléká dres Dukly v současnosti. Jedenadvacetiletý křídelník patří letos k nejvytěžovanějším hráčům Dukly. Ve čtyřiatřiceti zápasech si připsal deset bodů za šest gólů a čtyři asistence. „S hokejem jsem začínal ve třech, maximálně čtyřech letech. Samozřejmě mě na brodský zimák přivedl táta. Měl jsem tam i pár kamarádů z okolí,“ představuje se další brodský talent v jihlavských službách. OBRAZEM. Kanonádu Dukly řídil hattrickem Skořepa. Už jsme to potřebovali, uznal Naplňuje současné angažmá v Dukle přání otce o synových šlépějích? „Táta myslím se mnou žádné takové ambice neměl. Chtěl jen, abych sportoval,“ domnívá se Cachnín junior. „Hokej byl pochopitelně ideální volba, když ho hrál i on a mě ta hra bavila. Za to, že jsem teď také v Dukle, je ale rád.“ V začátcích kariéry potřebuje mladý sportovec veškerou podporu od rodičů. U Cachnínů je sport dlouhodobě jasnou jedničkou. „Díky tomu, že nás táta trénoval, měl jsem pravidelný odvoz na tréninky. To byla moje výhoda. Rodina mě podporovala celá, všechno mi platili. Od nich jsem měl v tomto směru maximální péči,“ potvrzuje Cachnín. Přestože měl ve svých začátcích v Kotlině přímo před sebou vzory, které úspěšně prošlapaly cestu z Havlíčkova Brodu do Jihlavy a dostaly Duklu na výsluní, mladý Richard se v nich nevzhlížel: „Nějaký konkrétní vzor jsem neměl. Já jsem dřív velký hokej moc nesledoval. Později se mi v NHL líbil Malkin. Z místních hráčů nikoho konkrétního.“ OBRAZEM. Hokejisté Telče udolali Světlou a postupují do semifinále Krajské ligy Nyní už ale profesionální hokej jihlavský Cachnín druhý hraje. Po loňské devítizápasové zkoušce je od tohoto roku hráčem Dukly. „Když přišla šance zahrát si v Dukle vyšší soutěž, šel jsem si to vyzkoušet. Jsem opravdu rád, že jsem zde mohl zůstat a hraju za Duklu dál,“ vyznává se útočník s osmičkou na dresu. „Chtěl bych se udržet v týmu, být stabilním článkem sestavy.“ Jestliže v mládí měl permanentní rodinný dohled nad svým hokejovým konáním, nyní je to poněkud složitější. „Táta stále v Brodě trénuje, takže nestíhá každý zápas. Ale občas se na Duklu dostane osobně, nebo se dívá přes internet.“ Do konce základní části letošní Chance ligy zbývá už jen pár kol. A Dukla má opět vysoké ambice. Jak vidí konec sezony Richard Cachnín? „Začínáme připravovat na play-off. Zápasy se snažíme odehrát poctivě takticky s jasným cílem: Dostat se co nejdále.“

