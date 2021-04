Papírový favorit tohoto klání, myšleno postupujícími ambicemi se ohánějící Kladno, v obou střetnutích doplatil na to, že výkon jeho strážce svatyně nebyl hoden možná ani prvoligové úrovně, natož extraligové.

Košarišťan i Brízgala prostě jistotou neoplývali. Prvně jmenovaný dostal v sobotu minimálně dva laciné góly. První a rozhodující čtvrtý si za rámeček dát nemohl.

I proto trenéři Kladna sáhli k výměně gólmanů a v neděli se do brankoviště postavil jeho kolega. Jenže nerozchytaný Brízgala byl ještě horší. Všechny jihlavské trefy šly na jeho vrub.

I s takovými chybami ale může být tým úspěšný, pokud je produktivní. Jestliže ale máte proti sobě totální opak v podobě jihlavského gólmana Maksima Žukova, je to přetěžké. I pro tak šikovné střelce, které Kladno ve svých řadách bezesporu má.

Žukov čelil takřka dvojnásobnému počtu střel než domácí gólmani, přesto za svá záda pustil jen čtyři puky, tedy polovinu, co Kladenští. Desetiprocentní rozdíl v úspěšnosti zákroků se logicky projevil i na výsledcích.

Toho si je vědom i kouč Dukly Viktor Ujčík: „My naštěstí máme za sebou zeď jménem Max. To dodává klukům hroznou sebedůvěru a takový ten potřebný klid, že on to pochytá a my vepředu něco dáme. Díky tomu je stav 2:0.“