Žďár nad Sázavou – Poslední tři kola rozhodnou o tom, z jakého místa půjdou hokejové Plameny do letošního play-off II. ligy – skupin Jih a Východ.

Poslední derby proti Havlíčkovu Brodu (v červeném) hokejistům Žďáru (v černém Marek Prokš) vůbec nevyšlo. | Foto: BK Havlíčkův Brod

Důležitý duel sehráli hokejisté Žďáru před týdnem, kdy však v očekávaném derby v Havlíčkově Brodě selhali a z Kotliny si přivezli debakl 1:7.



„Od začátku to od nás bylo špatné, dostali jsme dva rychlé góly a pak už se to s námi vezlo,“ povzdychl si trenér Plamenů Michal Konečný a dodal. „Byl to obrovský výpadek všech hráčů. Stát se to může, ale v derby to zamrzí. Byli jsme všude pozdě, nestíhali jsme, tím ale nesnižuji výkon domácích, kteří hráli opravdu výborně.“



TRUMFY DRŽÍ BRUSLAŘI