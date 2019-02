Vysočina – Nula. To je bodová vizitka týmů z Vysočiny v sobotním kole II. ligy. Hokejisté Moravských Budějovic padli ve Valašském Meziříčí, Žďár v Kopřivnici, Havlíčkův Brod nestačil na Nový Jičín. Nejhůře dopadl Pelhřimov, jeho prohra v Orlové má příchuť debaklu.

Hokejisté Moravských Budějovic a Žďáru nad Sázavou v sobotu na body nedosáhli, takže se pořadí na prvních příčkách skupiny Jih II. ligy nemění. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

VAL. MEZIŘÍČÍ – M. BUDĚJOVICE 6:2

Žihadla odehrála na ledě Bobrů povedenou první polovinu utkání, ve které dohnala jednobrankové manko, a po gólech Ferdy a Čejky hosté dokonce vedli. Jenže právě v době, kdy se utkání lámalo do své druhé poloviny, domácí dvěma góly znovu otočili skóre a vedení už nepustili. „První dvě třetiny nebyly z naší strany špatné, v té druhé jsme ale udělali dvě chyby a dostali z nich góly,“ mrzelo trenéra hostů Augustina Žáka.Než se budějovičtí hráči stačili po druhé pauze vrhnout na zteč, inkasovali počtvrté, a domácí závěr zápasu proměnili ve vlastní exhibici. „Ve třetí třetině už jsme to museli otevřít, a podle toho to dopadlo,“ štvalo kouče Žihadel.

Branky a nahrávky: 6. Daněk (Žák), 29. Brunec (Dalajka), 32. Brunec, 42. Dvořák (Seidler, Báchor), 49. Vaněk (Dvořák, Seidler), 57. Pořický (Dvořák, Andris) – 12. Ferda (Juráň, Peroutka), 26. Čejka (Horký, Mikeš). Rozhodčí: Held – Maloušek, Hübl. Vyloučení: 7:7, navíc Horký (M. Budějovice) 10 minut. Využití: 1:1. Diváci: 191. Třetiny: 1:1, 2:1, 3:0. Moravské Budějovice: Groh – Trnka, Pelikán, Kadela, Peroutka, Kliment, Pospíchal – Matějka, Lupač, Juráň, Horký, Mikeš, Hačecký, Čejka, Ferda, Heinrich, Krutiš.

ORLOVÁ – PELHŘIMOV 10:0

Pelhřimov přijel s velmi úzkým kádrem, zato Orlová mohla využít i několika hráčů z vyšší soutěže. „Když máte celý útok z WSM ligy, tak je to hned znát,“ uznal kouč Darek Stránský a dodal: „Ale i když jich bylo málo, tak jsme k tomu přistupovali s pokorou. Musím ocenit kluky, že hráli velmi zodpovědně,“ dodal. Orlová už v první třetině získala dvoubrankový náskok. V 7. minutě se trefil Kovařík, v 18. minutě překonal Holíka Šmíd. Domácí byli lepším týmem a svůj náskok ve druhé třetině zdvojnásobili. Na 3:0 upravil Ballner, ve 29. minutě udeřil Konečný. Pokud hosté i za tohoto stavu ještě mysleli na bodový zisk, pětiminutovka ve třetí části jim vzala poslední naděje. Ve 46. minutě uspěl Tomis, pak skórovali Akhmetianov, Ballner a Cihlář. V 50. minutě tak došlo na střídání hostujících brankářů. Ani Urban ale domácím střelcům nevzal pohodu, na konečných 10:0 upravili slepenými góly Šmíd a Flok.

Branky a nahrávky: 7. Kovařík, 18. Šmíd (Ballner), 21. Ballner (Šmíd), 29. Konečný, 46. Tomis (Cihlář, Flok), 47. Akhmetianov (Šendera, Štěpánek), 49. Ballner (Akhmetianov, Šendera), 50. Cihlář (Tomis, Flok), 54. Šmíd (Štěpánek, Šendera), 55. Flok (Tomis, Mrowiec). Rozhodčí: Škrobák – Vengřín, Hranoša. Vyloučení: 4:4 – bez využití. Diváci. 200. Třetiny: 2:0, 2:0, 6:0. Pelhřimov: Holík (50. Urban) – Kříž, Klus, Kellner, Port, Kasalý – Kohút, Votápek, Svoboda, Piš, Hladoník, Kosnar, Kuluris.

NOVÝ JIČÍN – H. BROD 4:1

Domácí vstoupili do utkání na jedničku, Bruslaři jim nestíhali a inkasovali hned ve 3. minutě. Málek využil přihrávky Sonneka k otevření skóre. Druhý zásah přidal po krásné kombinační akci Lehečka. Ve druhé třetině hosté vyrovnali hru a byl k vidění pohledný hokej na obou stranách. Svou šanci proměnili domácí, kdy Poruba byl před Novákem úplně osamocený a nemýlil se. A už to bylo o tři branky. Bruslaři ale nezůstávali pozadu a v určitých pasážích zápasu přebírali otěže, ale nedokázali překonat obětavou obranu domácích. Poslední třetina přinesla znovu pohledný hokej. Hostům se podařilo snížit v 51. minutě, kdy Voříšek vyzval přesnou přihrávkou ke skórování Michálka. Jenže to bylo z jejich strany vše a naopak minutu před koncem přidal čtvrtou branku domácí Kafka.

„Do zápasu jsme nastoupili v oslabeni, chyběli nám tři hráči základní sestavy, a bylo to znát. To ale samozřejmě nemění nic na tom, že jsme hlavně do první třetiny měli nastoupit zodpovědněji a lépe. Udělali jsme dvě hrubé chyby a domácí je potrestali, a pak už nás svou houževnatostí nepustili k tomu, abychom s výsledkem něco mohli udělat. Každopádně si domácí za to body zasloužili,“ řekl havlíčkobrodský kouč Richard Cachnín.

Branky a nahrávky: 3. Málek (J. Sonnek), 11. Lehečka (Kafka, Poruba), 46. Poruba, 59. Kafka – 51. Michálek (Semrád, Voříšek). Rozhodčí: Šudoma – Pospíšil, Blažek. Vyloučení: 8:5. Využití: 1:1. Diváci: 328. Třetiny: 2:0, 1:0, 1:1. Havlíčkův Brod: Novák – Kadeřávek, Kopic, Kulhánek, Semrád, Šmíd, Vala, – Beneš, Chlubna, Kozlík, Kuchta, Ludvík, Michálek, Přidal, Třetina, Voříšek.

KOPŘIVNICE – ŽĎÁR N. S. 5:2

Utkání začalo převahou hostujících Plamenů. Jenže co to bylo platné, když přišla 5. minuta a po hrubce ve žďárské defenzivě dostal Kopřivnici do vedení Gebauer. „Domácí začali s velkým respektem, bohužel jsme toho nedokázali využít,“ mrzelo kouče Plamenů Michala Konečného. Ještě hůř bylo s jeho svěřenci v závěru úvodního dějství, kdy to po brankách Červenky a Suchého bylo už 3:0. „Paradoxně byla první třetina z naší strany herně rozhodně nejkvalitnější, je naší chybou, že jsme z toho nedokázali něco vytěžit,“ mračil se trenér Žďáru.

V prostřední části se Plameny snažily s utkáním něco udělat. Ve 30. minutě vykřesal jiskřičku naděje Nečas, už o dvě minuty později však vrátil domácím tříbrankové vedení Matěj Mach – 4:1. Do druhé sirény se ještě prosadil Prokš a lehce vylepšil pozici hostů do závěrečné dvacetiminutovky.

V ní se sice hráčům Žďáru nedal vyčítat nedostatek snahy, do gólových příležitostí se však prakticky nedostali. Při jejich power-play pak dal definitivní podobu výsledku Jakub Mach.

„Utkání jsme si prohráli v úvodní třetině. Už delší dobu nás trápí defenzivní práce celého mužstva, tentokrát se to opět projevilo, několik branek jsme domácím darovali našimi chybami,“ dodal Michal Konečný.

Branky a nahrávky: 5. Gebauer (Suchý, Tomášek), 15. Červenka (Gebauer, Kofroň), 18. Suchý (Tomášek, Stříž), 32. M. Mach (Hrubý, Ficek), 60. J. Mach – 30. Nečas (Kunstmüller), 35. Prokš (Stehlík). Rozhodčí: Maršálek – Bartek, Dohnal. Vyloučení: 6:3. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 508. Třetiny: 3:0, 1:2, 1:0. Žďár n. S.: Loubal (Sláma) – Marek, Kolda, Koželuh, Lojek, Pleva, Hort – Kovářů, Prokš, Nečas, Kunstmüller, Bureš, Jícha, Hasoň, Stehlík, Wasserbauer.

Ostatní výsledky: Hodonín – David servis České Budějovice 5:2, Opava – Písek 3:4 po prodloužení, Šumperk – Tábor 5:4.